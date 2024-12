Soulis nõuab parlamendi juures presidendi tagandamist 200 000 inimest

Tuhanded inimesed seisid juba mitu tundi varem parlamendihoone ees, oodates hääletust presidendi tagandamise asjus, mis päevakava järgi peaks toimuma kell 16.00 kohaliku aja järgi (Eesti aja järgi kell 09.00).

Presidendi tagandamiseks on vaja parlamendis 200 häält, mis tähendab, et opositsioon peab veenma enda poolele kaheksa Yooni konservatiivse Rahvapartei (PPP) parlamendiliiget. Seitse Rahvapartei liiget on lubanud opositsiooni hääletusel toetada.

Kui tagandamishääletus läbi ei lähe, on oodata protestide jätkumist.

Nädal tagasi kukkus opositsiooni eelnõu presidendi tagandamiseks läbi, sest võimupartei, mille liige on ka Yoon Suk-yeol, boikoteeris hääletust.

Opositsiooni esitatud tagandamiseelnõus toodi välja, et Lõuna-Korea president Yoon rikkus kriminaaluurimisest pääsemiseks sõjaseisukorda kehtestades rängalt põhiseadust.

Lõuna-Korea president Yoon Suk Yeol tegi 3. detsembril televisiooni vahendusel pöördumise ja kuulutas välja erakorralise sõjaseisukorra. Parlament hääletas hiljem sõjaseisukorra maha ning president teatas mõni tund hiljem, et sõjaseisukord tühistatakse ja sõjavägi tõmmatakse tagasi.

Opositsioon süüdistas presidenti plaanis viia läbi riigipööre.