Gruusia võimupartei Gruusia Unistus nimetab laupäeval vaieldava valimisrprotseduuriga riigi uueks presidendiks valitsustruu endise jalgpalluri, samal ajal kui tuhanded inimesed on taas tulemas tänavaile, et toetada riigi pööramist tagasi Euroopa Liidu kursile.

Gruusias on valitsenud segadus alates sellest ajast, kui Gruusia Unistus võitis oktoobri lõpus toimunud parlamendivalimised, mille puhul nähti ulatuslikke rikkumisi. Möödunud kuul tegi valitsus otsuse peatada liitumiskõnelused EL-ga kuni 2028. aastani, mis kutsus esile veel suurema massimeeleavalduste laine.

Uus meeleavaldus käivitub laupäeval siis, kui Gruusia Unistus asub Inglismaa tippklubis Manchester Citys mänginud jalgpallurit Mihheil Kavelašvilit presidendiks valima. Protestijad ei pea valimisprotseduuri legitiimseks, sest valimiskogus on parlamendiliikmed, kes said oma koha võltsvalimistel.

Varem on Gruusias alati toimunud presidendi otsevalimised, kuid 2017. aasta põhiseadusmuudatusega sätestati valimiskogu protseduur.

53-aastane Kavelašvili on valimiskogus ainus kandidaat, aga opositsioon ja arvukad protestijad peavad teda Gruusia Unistuse niiditõmbaja ja miljardärist oligarhi Bidzina Ivanišvili armetuks käpiknukuks.

Gruusia praegune president Salome Zurabišvili ütles kaks nädalat tagasi, et Gruusias on pärast oktoobrikuiseid valimisi ebaseaduslik parlament ja ta ei kavatse presidendiametist lahkuda, kui tema ametiaeg detsembris läbi saab.

Kõrghariduseta Kavelašvili on samuti tuntud oma räigete parlamendikõnede järgi, kus ta sarjab valituse kriitikuid ning seksuaalvähemusi.

"Kuna parlament ei ole legitiimne, on ka need valimised ebaseaduslikud... me ei võta seda tegelikult tõsiselt," rääkis meeleavaldustel osalev jurist Keti Makharašvili AFP-le.

Teine meeleavaldaja Dariko Gogol rääkis AFP-le, et Gruusia Unistus "võltsis valimised ja nad lihtsalt tirivad meid Venemaa poole". Ta peab vajalikeks uusi valimisi ning ootab, et praegune president Salomé Zurabišvili jääks esialgu ametisse, "ja aitaks kuidagi meid selles väga raskes olukorras juhtida".

Ka opositsioon boikoteerib laupäeval peetavat valimiskogu, olles seisukohal, et 72-aastane Zurabišvili on riigi ainus legitiimne juht.