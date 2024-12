Oluline pühapäeval, 15. detsembril kell :

- Ukraina luure: Põhja-Korea sõdurid avasid tule Vene üksuse pihta;

- Ukraina vahetas välja surve all oleva Donetski väerühma ülema

- Ukraina lõi vaenlase Pokrovski suunal Peštšanõi lähedal tagasi.

Ukraina luure: Põhja-Korea sõdurid avasid tule Vene üksuse pihta

Kurski oblastis Venemaa poolel võitlevad Põhja-Korea sõdurid tapsid eksikombel kaheksa Vene üksuse liiget, vahendas Kyiv Independent pühapäeval Ukraina sõjaväeluureteenistuse (HUR) teadet.

President Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval, et märkimisväärne arv Põhja-Korea sõdureid on liitunud Venemaa ründeoperatsioonidega Kurski piirkonnas.

Ent Ukraina sõjaväeluure andmeil avas rühm Põhja-Korea sõdureid Kurski oblastis lahingutegevuse ajal tule Venemaa poolel võitleva Tšetšeenia Ahmati üksuse liikmete pihta, teatas HUR oma ametlikul Telegrami kanalil. Rünnakus hukkus väidetavalt kaheksa Vene sõdurit.

Kyiv Independentil ei ole õnnestunud juhtunule sõltumatut kinnitust saada.

HUR-i sõnul oli intsident tingitud keelebarjäärist Vene ja Põhja-Korea vägede vahel, mis on lahinguväljal neile endiselt suureks takistuseks.

Varem on Zelenski öelnud, et Põhja-Korea üksused on hakanud kandma märgatavaid kaotusi, kuid ta ei täpsustanud langenute arvu.

Ukraina ja lääne ametnikud hoiatasid sel sügisel, et Kurski oblastisse on kogunenud üle 10 000 Põhja-Korea sõduri, kes on valmis aitama Venemaal Ukraina vägesid piirkonnast välja tõrjuda.

Vene sõjavägi on kehtestanud erireeglid kohtades, kus Põhja-Korea isikkoosseis paikneb, teatas HUR. Vene sõdurid peavad enne neile aladele sisenemist läbima kontrolli ning nende telefonid ja elektroonikaseadmed konfiskeeritakse.

Esimestest otsestest kokkupõrgetest Põhja-Korea ja Ukraina vägede vahel Kurski oblastis teatati novembri alguses. Zelenski sõnul ei ole Põhja-Korea sõdureid teistesse rindepiirkondadesse lähetatud, kuid see võib tulevikus muutuda.

Ukraina vahetas välja surve all oleva Donetski väerühma ülema

Venemaa vägede edasitungimise taustal Donetski oblastis vahetas Ukraina juhtkond välja Donetski operatiiv-taktikalise väerühma ülema, seades kindral Oleksandr Lutsenko asemele kindral Oleksandr Tarnavskõi, vahendas pühapäeval portaal Unian.

CNN kirjutatas anonüümsele allikale viidates, et otsus tehti pärast seda, kui Lutsenkot tabas terav kriitika suutmatuse pärast peatada Vene vägede edasitungi võtmetähtsusega Pokrovski linnale.

Pokrovski teljel on kuude jooksul toimunud idarinde raskeimad lahingud ning vaenlane pole jätnud katseid nihkuda lähemale Pokrovskile, mis on Moskva jaoks strateegiline eesmärk.

"Selle langemine Vene vägede kätte oleks Ukrainale viimaste kuude suurim tagasilöök ja raskendaks Ukraina jõupingutusi surnud punktist edasi liikuda ajal, mil Vene väed avaldavad riigi idaosas rindejoonele tõsist survet," öeldakse materjalis.

Ukraina lõi vaenlase Pokrovski suunal Peštšanõi lähedal tagasi

"Vaenlase pideva edasitungi taustal võib paraku tunduda, et kaitseväe jalaväe igapäevaseid pingutusi pole näha. Pestšanõi lähistel hakkasid venelased küla vallutamiseks rünnakrühmi välja tooma. Juhtus nii, et samaks ajaks olid kavandatud meie vägede stabiliseerimisaktsioonid Ševtšenko küla suunal," ütlesid analüütikud.

DeepState'i andmetel olid mõlema poole jõud ligikaudu võrdsed.

"Kaitsevägi andis lahingu ja vaenlane taganes positsioonidele Ševtšenko lähedal. Häid uudiseid on vähe, nii et hinnake seda, mis on, ja pidage meeles, et väike muudatus kaardil ei tähenda ainult ruutkilomeetreid," lisasid analüütikud.