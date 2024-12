Trump valis Truth Sociali tegevjuhi oma luurenõukogu esimeheks

Nunes on vabariiklasest endine kongresmen Californiast, kes juhtis Trumpi esimese presidendi ametiaja algul USA esindajatekoja luurekomiteed. Ta on süüdistanud Föderaalset Juurdlusbürood (FBI) oma volituste kuritarvitamises, et luurata Trumpi valimiskampaania ametniku järele, kellel olid väidetavalt ulatuslikud kontaktid Venemaaga.

Trump ütles oma postituses, et Nunes jääb Truth Sociali tegevjuhiks, juhtides samal ajal ka nõukoda.

2018. aastal luurekomitee esimehena avaldas Nunes märgukirja, mis süüdistas Trumpi vastases vandenõus FBI-d, mis uuris Venemaa sekkumist 2016. aasta presidendivalimistesse.

"Devin tugineb oma kogemustele esindajatekoja luurekomitee endise esimehena ja oma võtmerollile Venemaa pettuse paljastamisel, et anda mulle sõltumatuid hinnanguid USA luurekogukonna tegevuse efektiivsuse ja asjakohasuse kohta," ütles Trump avalduses.

20. sajandi keskel loodud presidendi luurenõukogu (PIAB) on loodud selleks, et pakkuda sõltumatut nõu luurekogukonna andmete ja nende hankimise tõhususe kohta.

Trumpi sõnul koosneb nõukogu föderaalvalitsuse välistest silmapaistvatest kodanikest.

Kahe nädala eest valis 20. jaanuaril presidendiks vannutatav Trump FBI juhiks oma lähedase liitlase Kash Pateli, kes vahetab välja senise direktori Christopher Wray.

Patel, kes Nunesi sõnul aitas kaasa 2018. aasta märgukirja koostamisele, on endine nõunik ja Pentagoni ametnik, kes on tuntud oma kirglike vaadete poolest valitsuse "süvariigile".