Visiidil kukkunud Nancy Pelosile tehti Saksamaal puusaliigese operatsioon

84-aastase Pelosi puusaliiges vahetati laupäeval Saksamaal USA sõjaväehaiglas tehtud operatsioonil välja, kuna ta kukkus Luksemburgis toimunud üritusel.

California Demokraatide esindaja Ian Krageri kinnitusel on Pelosi operatsioonist hästi taastumas.

Pelosi viibis Euroopas koos kongressi delegatsiooniga, et tähistada Teise maailmasõja Bulge'i lahingu 80. aastapäeva. Üritusel olles Pelosi aga komistas ja kukkus ning murdis puusaluu, ütlesid tema vigastusega kursis olevad anonüümsust palunud inimesed, kellel polnud voli juhtunut avalikult kommenteerida

Esimest korda valiti Pelosi esindajatekotta 1987. aastal. Ta oli kaks korda spiiker, kuid teatas 2022. aasta detsembris, et loobub esindajatekoja demokraatide juhtimisest. Tööd parlamendis on ta aga jätkanud ning on parteis endiselt mõjukas isik.