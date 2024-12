Uus nädal algab lume- ja lörtsisaju ning tuisuga

Esmaspäeva öö ja hommik on sajused ja tuul keerutab lumehelbed tuisuks.

Esmaspäeva öö on Eestis pilves. Kesköö paiku levib tihe lume- ja lörtsisadu saartelt mandrile. Tuiskab. Saartel ja mandri lääneservas läheb sadu üle vihmaks. On jäiteoht. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 6 kuni 12, puhanguti 17, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni 21 meetrini sekundis, vastu hommikut pöördub tuul Lääne-Eestis läände ja loodesse ning tugevneb veel. Õhutemperatuur on -6 kraadist 0 kraadini, hommikuks tõuseb.

Hommikul on lääne pool sadu lõppenud, Ida-Eestis jätkub lume- ja lörtsisadu, Lõuna-Eestis tuleb ka vihma. Teeolud on mitmel pool halvad. Ida-Eestis puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 10, puhanguti 13, Lääne- Eestis loodetuul 7 kuni 12, puhanguti 17, saartel ja läänerannikul 10 kuni 16, puhanguti kuni 25 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadist Kirde-Eestis +7 kraadini saarte läänerannikul.

Päev on muutliku pilvisusega ja mitmel pool lume-, lörtsi- ning vihmahoogudega. Paiguti tuiskab. On jäiteoht. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse ning ulatub 7 kuni 12, puhanguti kuni 18, saartel ja rannikul kuni 25 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +6 kraadini.

Järgnevate päevade ilm rahunemise märke ei näita ja liigub tormikiirusel mäest üles ja alla. Teisipäeval kõigub õhutemperatuur 0 kraadi ümber ning peamiselt sajab lörtsi. Kolmapäeval õhk külmeneb ning pärastlõunal saartele saabuv ja õhtul üle maa leviv sadu katab maa hetkeks valge vaibaga. Neljapäeval on uus soe kohal ning vihm hävitab lume. Reedel on vastupidi, pärastlõunal asendub vihm loode poolt lörtsi ja lumega.