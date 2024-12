Oluline esmaspäeval, 16. detsembril kell 9.30:

- Ukraina edenes Harkivi, Vene väed Donetski oblastis;

- Venelased värbavad pangavõlglasi;

- Zelenski: Pokrovski ja Kurahhove suunal on olukord endiselt keeruline;

- Ukraina suursaadik: Venemaa võib soovi korral sõja igal ajal peatada;

- Saksa sotsiaaldemokraadid välistavad Tauruste andmise Ukrainale;

- ISW: Põhja-Korea väed kannavad Venemaa Kurski oblastis suuri kaotusi;

- Slovakkia president: Ukraina peab rahu nimel territooriumitest loobuma;

Ukraina edenes Harkivi, Vene väed Donetski oblastis

Ukraina relvajõud saavutasid edu Harkivi oblastis Kolesnikovkas, kuid Vene väed tegid edusamme Donetski oblasti mitmes piirkonnas, vahendasid Ukraina meediakanalid sõjasündmusi jälgiva portaali DeepState esmaspäevahommikust teadet.

"Kaitsevägi taastas olukorra Kolesnikovka lähedal Kupjanski rajoonis. Vaenlane liikus edasi Zelenovka, Storoževo, Datšenski, Tšassiv Jari ja Novõi Komari lähistel," edastas DeepState, viidates Vene üksuste pealetungile Donetksi oblastis.

Varem teatas DeepState, et Vene väed aeti Harkovi oblastis Kolesnikovka metsast välja. "Ukraina kaitsejõududel õnnestus vaenlane Gluškovkast lõunas välja lüüa ja ennast kindlustada. Selle teabe edastas brigaadi Achilleus komandör," seisis DeepState'i raportis.

Venelased värbavad pangavõlglasi

Venelased üritavad okupeeritud aladel oma väkke värvata pangale võlgu jäänud mehi, lubades vastutasuks nende võla kustutada.

"Okupandid lubavad laenud kustutada, kui võlgnik sõlmib lepingu Vene sõjaväega. Seetõttu kutsuvad okupatsioonivalitsused ajutiselt okupeeritud aladel inimeste värbamiseks ja mobilisatsiooniplaani vähemalt osaliselt elluviimiseks kohale pangavõlglased ja nende pereliikmed. Venelased lubavad isegi laenud andeks anda neile, kelle lähisugulased lepingu allkirjastavad," vahendas uudisteagentuur Ukrinform Ukraina riikliku vastupanu keskust.

Keskus rõhutas, et Kreml on alati kasutanud enda põhjustatud vaesust inimeste värbamiseks impeeriumi sõdadesse. Praegu on aga valmisolek liituda Vene sõjaväega kriitiliselt madal.

"Okupeeritud alade elanike värbamine sõjaks oma kodumaa vastu on rahvusvahelise õiguse rikkumine ja kõik selle protsessiga seotud isikud saavad karistada," rõhutab vastupanukeskus.

Zelenski: Pokrovski ja Kurahhove suunal on olukord endiselt keeruline

Lahinguvälja olukord on endiselt keeruline Pokrovski ja Kurahhove sektoris, samuti Kurski operatsiooni piirkonnas, rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenski pühapäeval.

"Sain täna Ukraina relvajõudude ülemjuhatajalt Oleksandr Sõrskõilt ülevaate olukorrast rindel ja Kurski operatsioonist. Olukord on endiselt keeruline Pokrovski ja Kurahhove sektoris. Olen tänulik kõikidele üksustele, kes seal okupante hävitavad. Samuti tahaksin avaldada erilist tänu meie sõdalastele Kurski oblastis. Me vajame seal jõudu, et saavutada Ukraina ja ukrainlaste jaoks õigeid tulemusi diplomaatia vallas," sõnas riigipea.

Zelenski rõhutas, et kõik, kes praegu Ukraina eest võitlevad, tagavad tõeliselt Ukraina tuleviku.

"Me vajame püsivat rahu. Tagatud rahu. Kahtlemata saavutame oma eesmärgid," resümeeris Zelenski.

Ukrinformi andmetel on päeva algusest rindel toimunud 152 lahingut. Vene armee on rünnanud kõige enam Pokrovski ja Kurahhove sektorites.

Ukraina suursaadik: Venemaa võib soovi korral sõja igal ajal peatada

Iga kord, kui Venemaa võimud tõstatavad Ukraina vastu peetavad sõjas relvarahu küsimuse, siis nad valetavad, tõdes Ukraina suursaadik Ameerika Ühendriikides Oksana Markarova meediakanali CBS poliitikasaates.

"Iga kord, kui Venemaa räägib relvarahust, siis nad valetavad," lausu suursaadik. "Kui Venemaa tahab seda sõda tõsiselt peatada, siis võivad nad seda teha igal ajal," sõnas suursaadik.

Markarova märkis, et käesolev talv saab olema Ukraina jaoks eriti keeruline, kuna Venemaa on hävitanud olulise osa Ukraina energiataristust.

"Elame läbi raskeid lahinguid rindel ja tsiviilisikud kannatavad pidevalt surmavate raketirünnakute all. Kui Venemaa päriselt tahaks, siis see saaks selle kõik igal ajal peatada," rääkis diplomaat.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha kutsus pühapäeval Kiievi partnereid tegema järgmise sammu ja minema Vene varade külmutamiselt nende konfiskeerimisele ning suunama need vahendid Ukraina kaitsmisse ja taastamisse.

"Mis puutub külmutatud Vene varasid, siis on aeg minna üle nende külmutamiselt äravõtmisele - kasutades mitte ainult tulusid, vaid varasid ennast, et toetada Ukraina kaitset, vastupanuvõimet ja taastamist," kirjutas Sõbiha pühapäeval sotsiaalmeedias.

"On õiglane ja seaduslik sundida agressorit kahju hüvitama," lisas välisminister.

Saksa sotsiaaldemokraadid välistavad Tauruste andmise Ukrainale

Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) välistas veebruaris toimuvate valimiste eel koostatud manifestis kaugmaarakettide Taurus andmise Ukrainale.

"Toetame kantsler Olaf Scholzi otsust mitte tarnida Bundeswehri (Saksa relvajõudude - toim.) varudest tiibrakette Taurus," seisab SPD programmis, milles lisatakse, et relvade tarnimisel tuleb lähtuda "ettevaatusest ja mõõdutundest", vahendas The Kyiv Independent Saksa meediat.

Scholz on juba pikka aega keeldunud järjekindlalt andmast Ukrainale Tauruse kaugmaarakette, isegi kui teised Ukraina suured toetajad, sealhulgas USA, on tarninud Kiievile pikamaarelvastust.

Kartes, et see võib tema riigi sõtta tõmmata, on Scholz korduvalt tagasi lükanud Kiievi palve tarnida talle Tauruseid. Ukraina president Volodõmõr Zelenski on öelnud, et Saksamaa keeldumine Ukrainale kaugmaarakette anda on seotud Vene võimujuhi Vladimir Putini tuumaähvardustega.

Vaatamata kaugmaarelvade andmisest keeldumisele kinnitatakse SPD programmis, et partei on selgelt pühendunud ukrainlastele diplomaatilise, sõjalisel, rahalise ja humanitaarabi andmisele nende võitluses Venemaa agressiooni vastu, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega ja seda "nii kaua kui vaja".

ISW: Põhja-Korea väed kannavad Venemaa Kurski oblastis suuri kaotusi

USA-s tegutsev mõttekoda Ameerika Sõjauuringute Instituut märkis oma pühapäeva õhtul avaldatud ülevaates, et Vene vägedele appi saabunud Põhja-Korea üksusi on tabanud Kurski oblastis raskused, mis on kaasa toonud suured kaotused.

Halb kommunikatsioon Põhja-Korea ja Venemaa vägede vahel häirib nende omavahelist koordineerimist ning õõnestab Venemaa sõjalisi operatsioone, tõdesid ISW analüütikud.

"Nõrk integratsioon ja jätkuvad kommunikatsiooniprobleemid Vene ja Põhja-Korea vägede vahel põhjustavad lähiajal tõenäoliselt hõõrdumist Venemaa sõjalistes operatsioonides Kurski piirkonnas," öeldakse raportis.

Ukraina sõjaväeluure peadirektoraadile (HUR) viidanud ISW kirjeldas, kuidas Kurski oblastis tegutsenud Põhja-Korea väed tulistasid hiljuti ilmselt keelebarjääri tõttu tšetšeenide erivägede pataljoni Ahmat ​​sõidukeid ja tapsid kaheksa tšetšeeni võitlejat.

HUR teatas, et Vene ja Põhja-Korea sõjaväelastest koosnev väekontingent Kurski oblastis oli 14. detsembri seisuga kaotanud 200 sõdurit. Lisaks kirjeldas HUR, kuidas Ukraina ründas droonidega Põhja-Korea üksuste positsioone, mis on kooskõlas hiljutiste teadetega Põhja-Korea vägedest, kes osalesid jalaväe rünnakutes.

Slovakkia president: Ukraina peab rahu nimel territooriumitest loobuma

Slovakkia president Peter Pellegrini usub, et Ukraina peab rahu saavutamiseks tegema territoriaalseid järeleandmisi Venemaale.

"Kui rääkida rahust, siis usun, et on vaja säilitada realism. Praegu ei usu ilmselt keegi Euroopa mõistlikest inimestest, et Ukraina jaoks on võimalik rahu saavutada ilma osaliste territoriaalsete kaotusteta," ütles Slovakkia president intervjuus väljaandele STVR.

Ta kinnitas, et on sellisele seisukohale jõudnud igapäevaste rindeteadete põhjal.

Pellegrini kutsus ka Ukrainat ja Venemaad viivitamatult alustama rahuläbirääkimisi.

Peaminister Robert Fico liitlane Pellegrini oli Slovakkia peaminister aastatel 2018-2020 ning moodustas 2023. aastal koalitsiooni Fico populistliku euroskeptilise erakonnaga Smer-SD. 7. aprillil 2024 alistas ta presidendivalimistel Ukraina-meelse endise välisministri Ivan Korczaki, kogudes 53,12 protsenti häältest.