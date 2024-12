Mayotte'i saart tabanud tormis võis hukkuda kümneid tuhandeid inimesi

"Ma arvan, et neid on kindlasti mitusada, võib-olla jõuame tuhandeni, isegi mitme tuhandeni," ütles kohalik prefekt Francois-Xavier Bieuville kohaliku meediakanali Mayotte La 1ere vahendusel.

Küsimusele Mayotte'is hukkunud inimeste arvu kohta vastas Prantsuse siseministeerium, et ohvrite arvu kohta on keeruline infot saada ja lisas, et täpset arvu ei ole praegu võimalik öelda.

Kohalik arst Naouelle Bouabbas ütles teisipäeval, et tormis võis hukkuda tuhandeid, võib-olla isegi kümneid tuhandeid inimesi, vahendas Reuters.

Mayotte (varem ka Mahoré) on Prantsusmaa meretagune territoorium India ookeanis. See hõlmab Komoori saarestikku kuuluva Mayotte'i saart ja lisaks mõned selle läheduses asuvad pisisaared, millest suurim on Petite Terre. Mayotte'i dpartemangu pindala on 374 ruutkilomeetrit ja seal elab 320 000 inimest.

Saarestikku tabas eelmisel nädalavahetusel tsüklon Chido.