Meloni astub ECR-i presidendi ametikohalt tagasi

Itaalia peaminister Giorgia Meloni astub Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) presidendi ametikohalt tagasi. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et eeldatavasti saab parempoolse rühmituse uueks presidendiks Poola endine peaminister Mateusz Morawiecki.

Meloni osales pühapäeval iga-aastasel üritusel, mille korraldas tema kodupartei Itaalia Vennad. Meloni teatas siis, et astub ECR-i presidendi ametikohalt tagasi, vahendas Politico.

"Kui mul paluti pikendada oma ametiaega kuni (EL-i) valimisteni, siis ma nõustusin sellega. Nüüd, kui valimised on toimunud, arvan, et olen oma kohustuse täitnud ning tahan teatada, et astun Euroopa Konservatiivide ja Reformistide presidendi kohalt tagasi," ütles Meloni.

ECR-i fraktsioonis mängivad esimest viiulit Meloni juhitud Itaalia Vennad ning Poolas eelmisel aastal opositsiooni jäänud Õiguse ja Õigluse partei (PiS). Euroopa Parlamendis on praegu 24 Itaalia Vendade saadikut.

Õiguse ja Õigluse parteile kuulub 20 saadikut ning meedias levivad nüüd väited, et ECR-i järgmiseks presidendiks saab Poola endine peaminister Mateusz Morawiecki.