Salapärased droonid vallutasid USA lehtede esiküljed

Paljud inimesed on mures ja segaduses. Võimude teatel on droone nähtud kriitilise taristu, elumajade ja ka sõjaväega seotud objektide kohal.

Käremeelsemad poliitikud ja vaatlejad nõuavad sõjalist sekkumist, valitsus kutsub inimesi üles vaoshoitusele. Föderaalametnikud rõhutavad, et puuduvad tõendid, mis viitaksid, et droonid kujutavad endast ohtu riigi julgeolekule.

USA sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas ütles, et valitsus eraldas täiendavaid ressursse, et aidata New Jersey osariigi politseil tegeleda droonide vaatlusega. Ka New Yorgi osariigi kuberner Kathy Hochul ütles pühapäeval, et föderaalvalitsus paigutab piirkonda kaasaegse drooniseiresüsteemi.

Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) üritab samuti avalikkust veenda, et droonid pole ohtlikud.

Salapäraseid droone on märgatud kuues osariigis - New Yorgis, New Jerseys, Connecticutis, Pennsylvanias, Virginias ja Ohios. USA Föderaalse Lennuameti (FAA) andmetel saabusid esimesed teated droonidest 18. novembril, kui neid märgati New Jersey osariigis asuvas Morrise maakonnas.

Seejärel hakkasid levima väited, et droonid on pärit Iraani emalaevalt. Pentagon lükkas aga sellised väited ümber. Võimalik, et mõned droonioperaatorid ei järgi FAA poolt kehtestatud reegleid. Võimalik, et hoopis lennukeid peetakse droonideks.

Esindajatekoja luurekomitee liige Jim Himes ütles samuti, et pole mingit põhjust eeldada, et droonide tegevus on seotud välismaise spionaaži või kuritegeliku tegevusega.

"Need pole iraanlased, need pole hiinlased, need pole marslased," ütles Himes.