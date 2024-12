Lähipäevad püsivad tuulised ja sajused

Teisipäeva öösel sajab vähest lund ja lörtsi, rannikul ka vihma, Ida-Eestis võib tuisata ja on jäiteoht. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10, puhanguti 15, saartel ja rannikul lääne- ja loodetuul kuni 14, iiliti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraad, saartel ja rannikul on sooja 2 kuni 6 kraadi.

Ka hommikul võib kohati veidi lund ja lörtsi sadada. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10, saartel ja rannikul 9 kuni 15, iiliti 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +4 kraadi.

Päeval sajab juba mitmel pool lund ja lörtsi. Ida-Eestis tuiskab, Lääne-Eestis sajab aga vihma. Püsib jäiteoht. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 10, iiliti 16, saartel ja rannikul 10 kuni 16, iiliti 24 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Kolmapäev tuleb jahe. Öösel on külma kuni 8, päeval kuni 5 kraadi. Päraslõunal sajab saartel vihma ja lörtsi, hiljem mandril lund. Neljapäeva öösel on külma keskmiselt 3, päeval sooja 5 kraadi. Öösel sajab lund, lörtsi ja vihma, pärastlõuna on olulise sajuta, aga õhtu taas vihmane.

Reede tuleb soe – nii öö kui ka päev on plusskraadides. Ilm vihmane ja lörtsine.

Laupäevaks õhk taas jaheneb ning sadusid on taas igas vormis.