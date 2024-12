Softbanki juht käis Trumpil külas ja investeerib USA-sse 100 miljardit

Jaapani pangandushiiglase Softbank juht Masayoshi Son tegi visiidi Mar-a-Lagosse, tegi koos Donald Trumpiga ühisavalduse ja lubas, et tema juhitud pank investeerib järgmise nelja aasta jooksul USA-sse 100 miljardit dollarit.

Trump ütles ajakirjanikele oma residentsis, et selline rahasüst loob vähemalt 100 000 töökohta. Son kinnitas investeeringu suurust ning lisas, et Trumpi valimisvõit suurendas tohutult tema usaldust USA majanduse vastu.

Soni lubadus on Trumpi jaoks hea uudis. Trump lubas juba valimiskampaania ajal, et meelitab riiki rohkem investeeringuid ning teatas eelmine nädal, et kiirendab lubade, sealhulgas ka keskkonnalubade väljaandmist neile, kes investeerivad Ühendriikidesse vähemalt miljard dollarit.

Son tegi visiidi USA-sse ka 2016. aastal ning kohtus siis Trumpiga. Toona lubas ta investeerida USA idufirmadesse 50 miljardit dollarit. Softbanki Vision Fund on nüüd investeerinud mitmetesse tuntud IT-firmadesse.

Ka oli SoftBank suurinvestoriks kinnisvara idufirmas Wework, mille väärtuseks hinnati varem ligi 50 miljardit dollarit. Hiljem sattus firma raskustesse ning 2023. aastal esitas Wework USA-s pankrotiavalduse.

Viimastel aastatel on Son pööranud tähelepanu tehisintellekti poole. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul kavatseb Son investeerida veel kiipide tootmisesse.