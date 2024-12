Putin lubas käivitada rakettide Orešnik masstootmise

"Lähiajal peaks olema tagatud selliste süsteemide seeriatootmine, et kaitsta Venemaa ja meie liitlaste julgeolekut," ütles Putin esmaspäeval toimunud kaitseministeeriumi juhtkonna koosolekul. Ta lisas, et Orešniku ​​laiaulatusliku tootmise käivitamine on lähituleviku eesmärk.

Venemaa kasutas esmakordselt eksperimentaalset raketti Orešnik rünnakus Dnipro linna vastu 21. novembril. Putin väitis, et löök oli vastus sellele, et Ukraina kasutas USA ja Briti kaugmaarakette Venemaa territooriumi ründamiseks.

Samas meenutas väljaanne The Kyiv Independent, et anonüümsust palunud Vene sõjandusinsener ütles detsembri algul ajalehele The Moscow Times, et Orešniku ​​rakettide masstootmine võtab Venemaa bürokraatlike ja tehnoloogiliste raskuste tõttu aastaid. Lehe hinnangul on Orešniku kasutamine peamiselt propagandavõte.

Orešnik on ballistiline rakett, mis on võimeline kandma tuumalõhkepäid. Putin on kiidelnud, et rakett lendab helikiirusest 10 korda kiiremini. Samuti on ta väitnud, et õhutõrjesüsteemid ei suuda seda tabada, aga selle väite lükkas ümber Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Kreml on kasutanud Orešniku ​​rakette lääne-vastase retoorika ja Ukraina-vastaste ähvarduste eskaleerimiseks. Nädal pärast lööki Dnipro linnale ähvardas Putin 28. novembril võtta Orešniku ​​rünnakutega sihikule Kiievi otsustuskeskused.

USA riikliku julgeolekunõukogu anonüümne esindaja hoiatas 13. detsembril, et Venemaa kaalub eeloleval nädalavahetusel Ukraina pihta Orešniku ​​raketi saatmist. Sellist rünnakut ei toimunud.

Orešnikule pühendatud meedia intensiivne tähelepanu pärast Dnipro ründamist oli tingitud Venemaa organiseeritud katsest tekitada läänes paanikat, ütlesid neli Vene anonüümsust palunud ametnikku detsembri alguses ajalehele The Moscow Times.

Mõned kaitseeksperdid väidavad, et Orešniku rakett ei ole tõenäoliselt täiesti uus arendus, vaid pigem Venemaa raketi RS-26 täiustatud versioon. RS-26, tuntud ka kui Rubež, toodeti esmakordselt 2011. aastal.

Venemaa ei ole pärast 21. novembri rünnakut kasutanud Orešnikut üheski rünnakus Ukraina vastu.

Moskvas sai plahvatuses surma kindral ja tema adjutant

Moskvas toimunud pommiplahvatuses sai surma kaks Vene sõjaväelast, neist üks väidetavalt kindralleitnandi auastmes.

Rjazani prospektil kärgatanud plahvatus tappis kaks sõjaväelast teatasid sotsiaalmeedia kanalid.

Someone placed an IED in the entrance of a building in Moscow and blew up two Russian "service men", a lieutenant general and his assistant, killing them.

Budanov? pic.twitter.com/NiWRruLFjY — Kvist.P (@kvistp) December 17, 2024

Ühe blogija väitel hukkusid kindralleitnant ja tema abi elektritõukeratta sisse paigutatud pommi plahvatuses, kui olid väljunud autost, et siseneda ühte hoonesse.

Tapetute isikud ei ole veel teada nagu ka nende võimalik tapja, kuid varasemalt on Ukraina luureteenistus andnud mõista, et hävitab süstemaatiliselt ukrainlaste vastu sõjakuritegusid korraldanud Vene sõjaväelasi.

Zelenski sõnul üritavad venelased varjata Põhja-Korea kaotusi

Venemaa püüab varjata Põhja-Korea vägede tegelikke kaotusi, teatas esmaspäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Uudisteagentuuri Ukrinformi teatel rääkis Zelenski sellest oma igaõhtuses videopöördumises, kommenteerides Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi raportit Põhja-Korea sõdurite lahingutes osalemise kohta.

Riigipea rõhutas, et Ukraina sõjavägi jätkab oma positsioonide kaitsmist.

Venemaa Kurski oblastis sai viimastel päevadel lahingutegevuses surma või haavata vähemalt 30 Põhja-Korea sõdurit, teatas varem päeval Ukraina sõjaväeluureteenistus (HUR).

"14. ja 15. detsembril kandsid Korea Rahvademokraatliku Vabariigi üksused Venemaa Kurski oblastis Plehhovo, Vorožba ja Martõnovka külade juures märkimisväärseid kaotusi, surma või haavata sai vähemalt 30 sõdurit," seisis teadaandes.

Zelenski süüdistas ka Vene armeed põhjakorealaste osaluse varjamises ja isegi selles, et Vene sõdurid on püüdnud hävitada surma saanud Põhja-Korea sõdurite nägusid.

Even after years of war, when we thought the Russians could not get any more cynical, we see something even worse.



Russia not only sends the North Korean troops to storm Ukrainian positions, but also tries to conceal losses of these people.



They tried to hide the presence of… pic.twitter.com/KYyGF1rxP8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2024

Kurski oblastis Venemaa poolel võitlevad Põhja-Korea sõdurid tapsid eksikombel kaheksa Vene üksuse liiget, teatas pühapäeval väljaanne The Kyiv Independent.

Kiiev, Washington ja Soul süüdistavad Pyongyangi enam kui 10 000 sõduri saatmises Moskvale appi kallaletungis Ukrainale pärast seda, kui Venemaa ja Põhja-Korea allkirjastasid suvel kaitseleppe.

Põhja-Korea ja Venemaa on oma sõjalisi sidemed tugevdanud alates agressioonisõja algusest veebruaris 2022.