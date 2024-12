Süüria opositsioonivõitlejad ühinevad riigi relvajõududega

"Relvarühmitused saadetakse laiali ja võitlejad õpetatakse välja kaitseministeeriumi alluvuses olevate relvajõudude ridadesse astuma. Kõik alluvad seadustele," lubas Al-Jolani.

Opositsioonivõitlejate juht rõhutas rahva ühtsuse vajadust revolutsiooni järelmõjudes.

"Süüria peab jääma ühtseks. Sotsiaalse õigluse tagamiseks peab riigi ja kõigi religioonide vahel sõlmitama sotsiaalne leping," rääkis Al-Jolani.

Ta toonitas ühtlasi, et kõik riigile kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid tuleb tühistada.

Al-Jolani sõnul on sanktsioonide tühistamine vajalik sõjapõgenike tagasipöördumiseks.

Kohtumisel Ühendkuningriigi delegatsiooniga rääkis Al-Jolani suhete taastamise tähtsusest Londoniga ja rõhutas kõikide Süüriale kehtestatud sanktsioonide lõpetamise tähtsust, et ümberasustatud süürlased saaksid naasta oma kodumaale.

Süüria kodusõda algas 2011. aastal ja see sai alguse valitsusvastastest protestidest. Sõjas on hukkunud umbes pool miljonit inimest ja üle poole riigi elanikkonnast on pidanud lahingute tõttu oma kodudest lahkuma, neist mitu miljonit on põgenenud välismaale.

Süüria kukutatud diktaator Bashar al-Assad kinnitas esmaspäeval, et tema lahkumine riigist ei olnud plaanitud ning et Moskva taotles tema evakueerimist rünnaku alla langenud sõjaväebaasist.

"Minu lahkumine Süüriast ei olnud planeeritud ja see ei leidnud aset lahingute viimastel tundidel," teatas Assad oma Telegrami kanalis postitatud avalduses. Endise presidendi sõnul taotles Moskva tema viivitamatut evakueerimist Venemaale pühapäeva ehk 8. detsembri õhtul pärast seda, kui Assad oli samal päeval suundunud Latakiasse.

"Kui riik langeb terroristide kätesse ja võimalus sisuliselt panustada on kadunud, kaotab igasugune positsioon eesmärgi," lisas Assad avalduses, nimetades relvastatud opositsiooni terroristideks.