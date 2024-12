Trump lubas tegelda Ukrainas rahu saavutamisega

Ameerika Ühendriikide tulevane president, vabariiklane Trump andis esmaspäeval Floridas, oma Mar-a-Lago residentsis ajakirjanikele oma esimese pressikonverentsi pärast 5. novembril toimunud presidendivalimisi.

Ligi tunni aja jooksul vastas jaanuaris Valgesse Majja naasev Trump ka küsimustele Ukraina kohta. Kuid tulevane president keeldus jätkuvalt ütlemast, kas ta on pärast valimisvõitu suhelnud ka Venemaa president Vladimir Putiniga.

Seevastu kritiseeris Trump aga Joe Bideni administratsiooni ja viimase otsust lubada ukrainlastel kasutada USA tarnitud kaugmaarakette sügaval Venemaa territooriumil.

"Ma arvan, et seda poleks pidanud lubama ja kindlasti mitte vaid nädalaid enne minu ametisse asumist. Miks nad seda tegid, küsimata, mida mina asjast arvan? Ma poleks lasknud neil seda teha. Ma arvan, et see oli suur viga, mis tehti," lausus Donald Trump.

Tulevane president lisas ajakirjanikele, et kaalub ovaalkabinetti naastes Bideni antud loa tühistamist.

Trump ütles ka, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski peaks olema avatud kõnelusteks Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et teha lõpp ligi kolm aastat kestnud sõjale.

"Siin peab olema kokkulepe. Liiga palju inimesi on tapetud. See on sõda. Liiga palju inimesi on tapetud. Tuleb sõlmida kokkulepe ja Putin peab seda niisamuti tegema," lausus Trump.

Lähis-Idast rääkides sõnas Trump, et Hamas peab jõudma Iisraeliga kokkuleppele ja vabastama ülejäänud pantvangid, sest vastasel juhul tuleb silmitsi seista tagajärgedega.

Tulevane president rõhutas, et kui tema ametisse asumise ajaks pole Gazas relvarahu kokkuleppeni jõutud, võtab ta olukorra tõsiselt käsile.

Donald Trump annab ametivande 20. jaanuaril. Täna kinnitab aga 538-liikmeline valijameeste kogu Donald Trumpi valimisvõidu. Valijameeste kogu tulemused vaadatakse üle 6. jaanuaril esindajatekoja ja senati ühisistungil.