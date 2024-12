Galerii: valitsusjuhtide saabumine JEF tippkohtumisele

Tallinnas toimub teisipäeval ühendekspeditsiooniväe (The Joint Expeditionary Force ehk JEF) tippkohtumine, mis toob kokku kümne riigi liidrid, et arutada JEF-i raames tehtavat koostööd ja seada plaane, et need arvestaksid muutuva julgeolekuolukorraga.