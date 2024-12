Keskpanga majandusprognoos on üle pika aja suhteliselt positiivses toonides. Kas kõige raskemad ajad majanduses on seljataga? Kuidas maksutõusud mõjutavad meie toimetulekut? Kas Eesti regionaalne ebavõrdsus on ikka paratamatus? ETV "Esimeses stuudios" on täna külas Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.