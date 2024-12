Kaljulaid võttis Riisalo EOK-sse tööle

Delfi kirjutas, et Tiit Riisalo ülesanne on EOK-d lähendada rahvusvahelisele olümpiakomiteele (ROK) ja Euroopa olümpiakomiteedele ning nendega seotud projektidele.

"Tiit Riisalo on võetud kolmeks kuus ajutiselt välistegevuste peale. Ta on juba suutnud meile korraldada lähenemise nii ROK-ile kui ka Euroopa olümpiakomiteedele, et kohtuda nende juhtide Thomas Bachi ja Spyros Capralosega ja nende meeskondadega ning avastada, millistesse ROK-i koostööprojektidesse me võiksime olla kaasatud," selgitas Kaljulaid.

Küsimusele, kas need eesmärgid on kolme kuuga täidetavad, vastas Kaljulaid: "Ei tea. Nagu Kristo (EOK uus peasekretär Kristo Tohver - toim) ütles, tahaksime seda asja edasi arendada. Eks me näe, kuhu oleme kolme kuuga jõudnud."

Pärast Kaljulaidi Eesti spordi katuseorganisatsiooni presidendiks valimist on EOK-le teenust osutanud ka tema endine avalike suhete nõunik ja MTÜ President Kaljulaid Fondi tegevjuht Taavi Linnamäe.

"Tema tegi meile oma ettevõtte alt kahe nädalaga ülevaate valdkondadest, kus võiksime oma tööd koondada, näiteks kommunikatsiooni ja treenerite koolitusprogrammide vallas," täpsustas Kaljulaid.