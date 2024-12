Kaitseminister Katz: Iisraelile jääb pärast sõda julgeolekukontroll Gazas

Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles teisipäeval, et pärast islamirühmituse Hamas valitsemisvõime likvideerimist Gazas jääb Iisraelile piirkonna üle julgeolekukontroll koos täieliku tegevusvabadusega.

"Pärast Hamasi sõjalise ja valitsemisvõime likvideerimist Gazas jääb Iisraelile Gaza üle julgeolekukontroll koos täieliku tegevusvabadusega," ütles Katz sotsiaalmeediaplatvormil X, märkides, et see on tema isiklik seisukoht.

Iisraeli tulevane kontroll Gaza üle on täpselt samasugune nagu Juudamaal ja Samaarias, mis tähendab 1967. aastal okupeeritud Läänekallast.

Gaza sõjajärgse valitsemise küsimusele ei ole üle aasta kestnud sõja jooksul lahendust leitud.

Katzi eelkäija Yoav Gallant oli kindlalt vastu igasugusele Iisraeli kestvale kontrollile Gaza üle, kust riik viis 2005. aastal ära nii sõdurid kui asunikud.

Gallant ütles mais veel kaitseministrina, et tema ei ole nõus Gazas Iisraeli sõjaväeadministratsiooni moodustamisega.

"Iisraelil ei tohi olla Gaza sektori üle tsiviilkontrolli," ütles ta tollal ja soovitas peaminister Benjamin Netanyahul territooriumi sõjajärgse haldamise plaan välja töötada.

Netanyahu vallandas Gallanti novembris sõjapoliitikas tekkinud lahkhelidele viidates.

Uueks kaitseministriks sai senine välisminister Katz, kes analüütikute hinnangul toetab pigem Netanyahu seisukohti.

Samal ajal jätkuvad ka pantvangide vabastamise arutelud. Hamasi käes on endiselt 96 Iisraeli pantvangi.

Mõlema poole allikad teatasid, et on kokkuleppele, mis peataks konflikti vastutasuks pantvangide vabastamise eest, lähemal kui kunagi varem, vahendas The Times.

Joe Biden soovib enne oma ametiaja lõppu jõuda samuti kokkuleppele. Eelmisel nädalal viibis Tel Avivis Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, sealt edasi sõitis ta Katari ja Egiptusesse.

Pantvangide vabastamist nõuab ka USA järgmine president Donald Trump. Ta suhtles hiljuti Netanyahuga ja hoiatas taas karmide tagajärgede eest, kui pantvange tema ametisseastumise ajaks ei vabastata.