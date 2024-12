Kolmapäeval sajab saartel vihma ja lörtsi, mandril lund

Öö vastu kolmapäeva algab Eestis mitmel pool lume-, lörtsi- ja rannikul ka vihmasajuga. Pärast keskööd läheb selgemaks. Puhub loodetuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb. Külma on 2 kuni 7, kohati kuni 10 kraadi, saarte rannikul on paar kraadi sooja.

Kolmapäeva hommik on sajuta ja nõrga läänekaare tuulega. Külma on 2 kuni 10 kraadi, saarte rannikul on plusskraadid.

Päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Pärastlõunal jõuab saartele vihma- ja lörtsisadu, laieneb õhtul mandri lääneosa kohale ja läheb üle lumeks. Puhub nõrk läänekaare tuul, pärast keskpäeva pöördub tuul lõunasse ja kagusse ning tugevneb 5 kuni 12, saartel puhanguti 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb -6 kuni 0, Lääne-Eesti rannikul kuni +2 kraadini.

Neljapäeva öösel sajab lund ja lörtsi, kuid saartelt alates läheb sadu kõikjal üle vihmaks, Virumaal võib tulla hommikul ka jäävihma. Keskpäev on kuivem, pärastlõunal jõuab edelast uus vihm. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5 kraadi vahel, Lääne-Eesti rannikul on plusskraadid, päev toob sooja 3 kuni 7 kraadi.

Reedel sajab mitmel pool vihma, kohati sekka lörtsi, õhtul jõuab põhjast külm ning vihmasadu asendub lumega. Sooja on nii öösel kui päeval 1 kuni 5 kraadi.

Nädalavahetus toob heitliku ilma ja talvised teeolud.