Oluline kolmapäeval, 18. detsembril kell 5.45:

- Deepstate: Vene väed vallutasid Donetskis veel ühe küla;

- USA ametnik: Põhja-Korea on kaotanud Kurski oblastis sadu sõdureid;

- Rheinmetall tarnib Ukrainale veel 20 jalaväe lahingumasinat Marder.

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetskis veel ühe küla

Venemaa armee võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla Sontsovka küla, teatasid rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

Sontsovka küla asub Pokrovski rajoonis asuvas Kurahhove vallas.

USA ametnik: Põhja-Korea on kaotanud Kurski oblastis sadu sõdureid

Põhja-Korea on lahingutes Ukraina vägede vastu Venemaa Kurski oblastis kaotanud mitusada sõdurit, ütles teisipäeval USA kõrge sõjaväeametnik.

"Meie viimase hinnangu kohaselt on KRDV kaotanud mitusada sõdurit," ütles anonüümsust soovinud ametnik.

"Need ei ole lahingus karastunud sõdurid. Nad ei ole varem lahinguis osalenud," ütles ametnik, kelle sõnul on nad tõenäoliselt just seetõttu kandnud ukrainlaste käe läbi nii suuri kaotusi.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ütles teisipäeval, et Venemaa jätkab Kurski suunal intensiivset pealetungi Ukraina positsioonide vastu.

"Kolm päeva järjest on vaenlane korraldanud intensiivseid pealetungioperatsioone Kurski oblastis, kasutades selleks aktiivselt Põhja-Korea armee üksusi," ütles Sõrskõi pöördumises kohalike ametnike poole.

Ukraina, USA ja Lõuna-Korea luure andmetel on Põhja-Korea saatnud Venemaa poolele võitlema umbes 10 000 sõdurit.

Rheinmetall tarnib Ukrainale veel 20 jalaväe lahingumasinat Marder

Saksa relvatootja Rheinmetall on saanud tellimuse tarnida Ukrainale veel 20 Marder jalaväe lahingumasinat. Marderite tarnimine peaks toimuma järgmise aasta esimesel poolel.

Rheinmetall on seni andnud Ukrainale üle umbes 200 lahingumasinat, sealhulgas üle saja Marder 1A3 mudeli. Saksa tootja sai esimest korda tellimuse Marderi jalaväe lahingumasinatele 2023. aasta märtsis.