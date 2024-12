Trumpi eriesindaja Keith Kellogg sõidab järgmise aasta alguses Kiievisse

80-aastane erukindral ei kavatse selle reisi ajal aga Moskvat külastada, ütlesid allikad.

Selle asemel külastab Kellogg Kiievi kõrgemaid juhte ning tema meeskond töötab selle nimel, et korraldada kohtumisi teiste Euroopa pealinnade, näiteks Rooma ja Pariisi juhtidega, ütlesid allikad. Reis on planeerimisfaasis ja teekond võib muutuda, ütles üks allikatest.

Allikad ütlesid, et kohtumistel keskendutakse eeldatavasti faktide otsimisele uue Trumpi administratsiooni jaoks, mitte aktiivsetele läbirääkimistele.

Trump ise lubas valimiskampaania ajal lõpetada sõja 24 tunniga pärast ametisse astumist, kuid ei ole esitanud üksikasju selle kohta, kuidas ta seda teha kavatseb.

Endised luure- ja riikliku julgeoleku ametnikud on väljendanud kahtlust, kas see on võimalik, kuna Venemaa režiimi juhil Vladimir Putinil võib olla vähe põhjust tulla läbirääkimistele, vähemalt Kiievile vastuvõetavatel tingimustel, märkis Reuters.