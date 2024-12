Delfi Meedia lõpetab aprillist Pere ja Kodu paberil väljaandmise

Delfi Meedia juhi Argo Virkebau sõnul on ajakirja sihtgrupp kolinud veebi. "Samad lugejad eelistavad teist kanalit," ütles ta.

Virkebau sõnul on ajakirja tellimuste hulk olnud kerges languses nagu ka teistel trükiväljaannetel, kuid langus pole oluline.

"Loetavus on suur, aga sihtgrupp ehk lapsevanemad, kellel ei ole väga suured lapsed, on paratamatult veebis. Ega see on ka lugeja otsus, lugeja valib keskkonna, kus tarbib," ütles ta.

Ühegi teise paberväljaande avaldamist Delfi Meedia tuleval aastal lõpetada ei plaani. Edasine sõltub aga konkreetse väljaande tulemustest. "Eks valem on ka selles, millised on kandehinnad ja trükikulud," ütles Virkebau.

Pere ja Kodu ilmub 1993. aastast.