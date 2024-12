Kõplas lahkub Lääne prefekti kohalt, uueks prefektiks saab Argo Tali

Siseminister Lauri Läänemets määras septembris Lääne prefektuuri uueks juhiks Argo Tali, kes alustab tööd 1. jaanuarist. Tali on seni juhtinud Lääne prefektuuri teabebürood.

Tali märkis, et kuigi Lääne prefektuuris on tehtud väga head tööd, on prefekti vahetusega võimalus teha mõningates tegemistes "restart".

"Arutan oma ideid lähima meeskonnaga, kuid märksõnadeks võiksid olla paindlikkus ja efektiivsus, keskendumine kogukondadele ning valmisolek katsetada uusi perspektiivikaid tegevusi," lausus ta.

Selle aasta lõppedes lahkub ametist kaks ametiaega ehk aastast 2015 Lääne prefektina töötanud Kaido Kõplas. 1978. aastal sündinud Kõplasel on praeguseks politseiteenistuse staaži üle 28 aasta. Aastatel 2001 kuni 2014 tegeles ta narkokuritegude uurimisega.

Kõplas jätkab tööd PPA-s, kuid millisel ametikohal, lubas amet öelda järgmise paari päeva jooksul.

Lääne prefektuur on üks neljast PPA prefektuurist. Lääne prefektuuri alla kuuluvad muu hulgas kriminaalbüroo ning Haapsalu, Kärdla, Kuressaare, Pärnu ja Kesk-Eesti politseijaoskond, mis asub Raplas ja Paides. Lääne prefektuuri peakorter asub Pärnus.