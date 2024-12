Transpordiamet hoiatab jäävihma eest teedel

Keskkonnaagentuuri andmetel levib vihma- ja lörtsisadu edasi ida suunas ja asendub sisemaal lumega. Hilisõhtul muutub Kesk- ja Ida-Eestis lumesadu tihedaks, tuiskab. Lääne-Eestis tekib jäide ja teed muutuvad libedaks. Lõuna- ja kagutuul tugevneb iiliti 14, rannikul kuni 20 meetrit sekundis.

Pärast keskööd läheb sadu ka Kesk- ja Ida-Eestis üle lörtsiks ja vihmaks, kohati sajab jäävihma. Õhutemperatuur tõuseb ja Mandri-Eesti teedel on jäite tõttu suur libeduseoht. Neljapäeva hommikul sajab Virumaal jäävihma. Kesk- ja Ida-Eesti teedel on suur jäiteoht ning sealsed teeolud võivad olla hommikul väga keerulised.

Transpordiamet märkis, et teehooldajad on üle Eesti valmis ennetavaks libedusetõrjeks ning sahkamiseks, kuid siiski rõhutas, et libeduse tekkimise oht teedel on väga suur ning jää võib tekkida teele ootamatult.

Transpordiamet soovitab inimestel võimalusel kolmapäeva õhtul ja öösel liiklusesse mitte minna. Kui siiski liiklemist edasi lükata pole võimalik, tuleb kindlasti sihtkohta jõudmiseks varuda sõitudeks oluliselt rohkem aega kui tavapäraselt. Saju aladel tuleb vähendada oluliselt lubatud sõidukiirust, hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning arvestada pidurdusmaa pikenemisega.

Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.

Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata portaalist Tark Tee.