Neljapäev tuleb soe ja vesine

Neljapäevaks läheneb madalrõhkkond Norra rannikule ja on väga jõuline. Selle lõunaserva mööda kihutab soe ja niiske õhumass. Vihm on juba saartelt mandrile jõudnud, asendub lume ja lörtsiga, liigub edasi ida poole, muutub tihedaks, teeb tuisku, sest tuul tõuseb tugevaks. Pärast keskööd muutub sadu lääne pool vesiseks, ida pool tuleb ka jäävihma. Vesine sadu muudab miinustes teed väga libedaks! Õhutemperatuur tõuseb. Päev on plussis, sajusse tekib üürikeseks väike paus. Õhtu tuleb taas vihmane.

Reedeks liigub madalrõhkkond edasi Soome. Selle servas sajab meil vihma, päeval sekka ka märgi helbeid. Lõõtsub tugev tuul ja temperatuur on plussis. Kuid õhtul algab loode poolt alates külma sissetung, sadu läheb üle lörtsiks, lumeks, temperatuur langeb ja teed jäätuvad.

Eeloleva öö märksõnaks on halvad liiklusolud. Mandril sajab lund ja lörtsi, tuiskab, saartel vihma, pärast keskööd läheb sadu lääne poolt alates üle vihmaks. Kesk- ja Ida-Eestis on oht jäävihmaks. Puhub lõunakaare tuul iiliti 14, saartel ja rannikul kuni 20 m/s, pärast südaööd maa lääneservas nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0..-5, saartel ja läänerannikul +1..+5 kraadi, pärast keskööd jätkub tõus.

Hommikul püsib libeduseoht Kesk- ja Ida-Eestis. Mandril sajab vihma, Virumaal veel lörtsi ja jäävihma. Puhub tugev lõunakaare tuul, puhanguid 13, saartel ja läänerannikul 16 m/s. Õhutemperatuur on 1 kuni 5, saartel kuni 8 kraadi, Virumaal on veel kraad alla 0.

Ennelõunal sajab Kesk- ja Ida-Eestis vihma. Pärastlõunal on mandril sadusid vähe, aga saartele jõuab uus vihmasadu ja laieneb õhtuks juba üle maa. Edela- ja lõunatuul ulatub rannikul iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on 3..7 kraadi.

Nõnda heitlikult purjetab ilm edasi ka jõulude poole. Vaheldumisi lörtsi ja vihma, algul idatiivas ka lund. Lõõtsuv tuul raugeb vaid lühiajaliselt ja termomeetreil on ülekaalus plusskraadid.

Ees on lörtsine öö ja libedad teed, päev on soe ja vesine.