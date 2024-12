Oluline neljapäeval, 19. detsembril kell 5.45:

- Venemaa Rostovi oblastis süttis droonirünnaku järel naftatöötlemistehas;

- Suurbritannia tarnib Ukrainale 286 miljoni dollari eest sõjavarustust;

- Zelenski nimetas Brüsseli kõneluste põhiteemad.

Venemaa Rostovi oblastis süttis droonirünnaku järel naftatöötlemistehas

Venemaal asuv Rostovi oblast jäi ööl vastu neljapäeva droonirünnaku alla, piirkonnas põleb naftatöötlemistehas.

Rostovi oblasti juht Juri Sljussar väitis kõigepealt, et piirkonda ründas vähemalt seitse drooni. Sotsiaalmeedias levisid seejärel väited, et põlema läks ka naftatöötlemistehas. Sljussar kinnitas hiljem väiteid, et droonirünnaku järel läks põlema piirkonnas asuv Novošahtinski naftatöötlemistehas, vahendas Ukrainska Pravda.

Droonid on Novošahtinski naftatöötlemistehast varemgi rünnanud. See asub Ukraina piirist umbes 10 kilomeetri kaugusel.

Suurbritannia tarnib Ukrainale 286 miljoni dollari eest sõjavarustust

Suurbritannia avalikustas neljapäeval Ukrainale mõeldud 225 miljoni naela ehk umbes 286 miljoni dollari suuruse uue sõjalise abi paketi, mis sisaldab droone, kaatreid ja õhutõrjesüsteeme.

Kaitseministeeriumi avalduses teatatud samm tehti pärast seda, kui Ühendkuningriigi kaitseminister John Healey külastas kolmapäeval Kiievit, kohtus oma Ukraina kolleegi Rustem Umeroviga ja lubas suurendada Suurbritannia toetust Kiievile 2025. aastal.

"Venemaa president Vladimir Putin andis kolm aastat tagasi käsu tungida Ukrainasse ja tema valearvestuse sügavused on selgemad, kui kunagi varem, sest Ukraina vaprad inimesed jätkavad oma murdmatu vaimuga vastupanu ületades kõiki ootusi," ütles Healey.

"Aga nad ei saa üksi hakkama," jätkas Healey ja lubas, et Ühendkuningriigi toetus Kiievile on raudkindel.

"Suurbritannia seisab alati õlg õla kõrval Ukrainaga tagamaks, et Putin ei võida," toonitas minister.

Juulis lubas Suurbritannia uus leiboristide valitsus eraldada Ukrainale aastani 2030-2031 sõjaliseks abiks kolm miljardit naela aastas.

Healey lisas, et Ühendkuningriik laiendab ka Ukraina sõdurite väljaõppeprogrammi, mida juhitakse koos peamiste liitlastega Suurbritannia pinnal ja mille raames on alates 2022. aasta keskpaigast väljaõppe saanud 51 000 sõjaväelast.

"Kuna Putin saadab iga päev lahinguväljale surma umbes 2000 Vene sõdurit, siis on ülioluline, et Ukrainat toetataks nõuetekohaselt väljaõppe saanud ja hästivarustatud sõduritega," seisab ministeeriumi avalduses.

Zelenski nimetas Brüsseli kõneluste põhiteemad

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus kolmapäeval Brüsselisse, et osaleda Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel.

Zelenski teatas kolmapäeval, et Brüsselis toimuvate kõneluste keskmes on järgmise kahe päeva jooksul julgeolekugarantiid, Ukraina armee tugevdamine ja õhutõrje tugevdamine.

"Ma arvan, et see on väga hea võimalus rääkida Ukraina julgeolekugarantiidest. Väga oluline on neid kahte päeva Brüsselis ära kasutada," rääkis Zelenski.

President märkis, et kõnelustel keskendutakse ühtlasi Ukraina õhutõrjevõimekuse tõstmisele ja eelkõige täiendavate õhutõrjesüsteemide saatmisele Ukrainasse.

"Loomulikult räägime ka sellest, kuidas meie sõjaväge tugevdada," jätkas Zelenski.