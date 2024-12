Pentagon: Hiinale kuulub 600 tuumarelva

USA kaitseministeerium avaldas neljapäeval oma iga-aastase analüüsi, milles leitakse, et praegu on Pekingi käsutuses ligi 600 tuumarelva. Veel eelmisel aastal leidis Pentagon, et Pekingi käsutuses on umbes 500 tuumarelva.

USA kaitseministeerium hindas, et Hiina võib aastaks 2030 ehitada valmis vähemalt 1000 tuumalõhkepead. Ka eelmisel aastal leidis Pentagon, et 2030. aastal on Hiina arsenalis ligi tuhat tuumarelva.

Pentagon eeldab, et Hiina jätkab oma tuumaarsenali suurendamist vähemalt kuni 2035. aastani. Pentagon siiski ei korranud tänavu oma 2022. aastal välja käidud prognoosi. Toona leidis USA kaitseministeerium, et Hiinal võib 2035. aastaks olla ligi 1500 tuumalõhkepead, vahendas Financial Times.

Üks USA kaitseametnik ütles, et Pentagon jäi tänavu prognooside tegemisel ettevaatlikuks. Kaitseministeerium teatas veel, et Hiina arendab välja uusi mandritevahelisi ballistilisi rakette, mis tugevdab riigi tuumavõimekust.

Veel 2018. aastal oli Pekingi käsutuses 200 tuumalõhkepead ning Pentagon muretseb, et Hiina tuumavõimekuse kasvades peab USA hakkama heidutama korraga kahte tuumariiki.