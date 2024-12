EKA võtab Iisraeli õppejõuga koostöö osas otsustamiseks aega

Kolmapäevases "Aktuaalses Kaameras" intervjuud andes ütles EKA rektor Mart Kalm, et ülikool kavatseb sisuliselt üle vaadata Iisraeli õppejõuga lepingu lõpetamise tehnilise otsuse.

"Järgmisteks sammudeks on edasiste tegevuste mõtestamine ning ministeeriumi pakutud toele toetudes töörühma moodustamine - tegevused, mis võtavad aega. EKA loodab võimalusele, et saab rahulikult otsustada, mida Margus Saar eilses otse-eetris rektorile ka soovis," sõnas Jüristo.

Kalm rääkis "Aktuaalses Kaameras" ka, et haridusminister Kristina Kallas ulatas ülikoolile abikäe ja ütles, et haridus- ja teadusministeerium ja välisministeerium pakuvad ülikoolidele nõu, kuidas keerulistes väärtusküsimustes toime tulla, sest seni on ülikoolid olnud selles väga üksi.

"Küsimus on palju selles, et üks tehniline otsus on saanud ebaproportsionaalselt suure poliitilise tähelepanu osaliseks. Siin pean nii juubeldajate kui ka kritiseerijate hoogu vaigistama, sest see leping oli suhteliselt tehnilise iseloomuga. Erasmus+ üliõpilaste ja õppejõudude lepinguid menetlevad välissuhete osakonnad ja need ei jõua rektori lauale. Meil oli tegu sisustamata lepinguga, mida ei olnud mõtet pidada, ja kanda raha riigile tagasi," rääkis Kalm kolmapäeval.

EKA õppekava juht teatas eelmisel nädalal üliõpilastele, et veebruaris toimuma pidanud Iisraelis asuva Shenkari kolledži kaasprofessori Jonathan Ventura töötoa teine osa jääb ära, kuna ülikool on otsustanud katkestada koostöö Iisraeli ülikooliga.