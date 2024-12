Soomet ähvardab eelarve puudujäägi tõttu Euroopa Komisjoni menetlus

Soome rahandusministeeriumi prognoosi järgi on riigi tänavune eelarve puudujääk 4,2 protsenti ja järgmisel aastal 3,5 protsenti riigi sisemajanduse koguproduktist (SKP). Soome valitsemissektori võlg SKP suhtes on järgmisel aastal prognoosi kohaselt 82,5 protsenti.

Soome rahandusminister Riikka Purra sõnul ei saa välistada, et Euroopa Liit alustab riigi suhtes eelarvepuudujäägi menetluse.

Euroopa Liidu eelarvereeglite kohaselt ei tohi liikmesriigi eelarvepuudujääk ületada kolme SKP-st. Vastsel juhul võidakse riigi suhtes alustada ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust, mis kõige viimases etapis võib päädida ka trahvi määramisega reegleid rikkunud riigile.

Soome rahandusministeeriumi hinnangul eeldaks kolme protsendise nõude täitmine Soomelt järgmise aasta eelarvele täiendavaid kärpeid 1,5 miljardi euro võrra. Valitsuse eesmärk on olnud puudujäägi vähendamine ühe protsendini SKT-st.

"EL-i fiskaalreeglite valguses on seega märkimisväärne oht, et vaatamata valitsuse pingutustele alustatakse järgmisel suvel Soome suhtes ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust. Komisjoni hinnangut olukorrale on oodata hiliskevadel," lausus Purra.

Rahandusministeerium prognoosib Soome majanduse kasvuks järgmisel aastal 1,6 protsenti ja mõlemal järgneval aastal 1,5 protsenti. Veel septembris oli rahandusministeeriumi hinnang järgmise aasta kasvuks 1,7 protsenti.

Soome avaliku sektori võlg SKP suhtes on järgmisel aastal prognoosi kohaselt 82,5 protsenti ning aastaks 2027 on see kasvanud 86,3 protsendi peale.