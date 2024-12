Zelenski nimetas raketirünnakuga ähvardanud Putinit lolliks

"Inimesed surevad, aga tal on "huvitav"... loll," kirjutas Zelenski neljapäeva õhtul sotsiaalmeedias, kommenteerides Putini esinemist tema iga-aastase pressikonverentsi ajal.

People are dying, and he thinks it's "interesting"... Dumbass. pic.twitter.com/JyJ9ok0fok — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2024

Putin väitis neljapäeval, et Ukraina käsutuses olevad õhutõrjesüsteemid ei ole võimelised Vene uut ballistilist raketti Orešnik alla tulistama, ja pakkus võimalust seda otseülekandes kontrollida. "Las nad tuvastavad mõne hävitamise sihtmärgi - ütleme, et nad koondavad sinna kõik oma õhu- ja raketikaitsejõud, me ründame seda Orešnikuga ja vaatame, mis juhtub," ütles Putin.

Zelenski kasutas sellise ettepaneku teinud Putini ja tema kaasosaliste kohta sõna "rämps".

Zelenski: "Istanbuli lepingud" on Putini seniilne fantaasia

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas Kremli võimujuhi Vladimir Putini neljapäeval mainitud niinimetatud Istanbuli lepinguid, mis olevat justkui 2022. aastal sõlmitud, Putini seniilseks fantaasiaks.

"Need niinimetatud Istanbuli lepingud on tegelikult Venemaa ultimaatum Ukraina ja Ukraina riigi iseseisvuse loovutamiseks. Tegelikkuses neid lepinguid ei eksisteeri ja need on Putini seniilsed fantaasiad," ütles Zelenski pressikonverentsil Brüsselis, kui vastas küsimusele, kas Ukraina on valmis Venemaaga läbirääkimisi pidama kõnealuste kokkulepete alusel.

"Üldiselt olen üllatunud tema väitest, et Putin on üldse millekski valmis. See ultimaatum sisaldas ja sellest räägitakse alati sõnadega "demilitariseerimine" ja "denatsifitseerimine". Planeedi peamine nats Putin räägib ukrainlaste denatsifitseerimisest... Ja demilitariseerimine, et Ukrainas poleks sõjaväge või midagi sellist," imestas Zelenski.

"See oli ultimaatum, milles Putin lihtsalt nõudis Ukraina allaandmist, konflikti külmutamist ning eemaldumist Euroopast ja NATO sõjalisest liidust, et nad saaksid meie riiki valitseda ja võtta meilt iseseisvus," seletas Ukraina riigipea.

"Ja see inimene ütleb, et need on mingid kokkulepped... Ta on lihtsalt vana fantaseerija ja elab mingis teises maailmas. Oma akvaariumis," rääkis Zelenski.

Riigipea toonitas, et niinimetatud Istanbuli kokkuleppeid pole kunagi üldse olemas olnud, vaid 2022. aastal ehk Venemaa Ukraina-vastase agressiooni esimestel päevadel esitati lihtsalt ultimaatum. Seejärel levitas Venemaa seda ultimaatumit agaralt maailmas, milleks kasutas erinevaid allikaid ja erinevaid inimesi.

"Ukraina Venemaa ultimaatumiga igatahes ei nõustunud. Nad püüdsid seal nende ümber mitut moodi hämada, mille osaks olid kohtumised Valgevenes ja Türgis ning nad nimetasid neid kohtumisi "Istanbuli lepinguteks". Ukraina ei kirjutanud millelegi alla ja mingeid kokkuleppeid ei olnud üldse olemas. See oli Ukraina ainus vastus Venemaa ultimaatumile," selgitas Zelenski.

Venemaa režiimi juht Putin ütles neljapäeval, et Venemaa on valmis läbirääkimisteks Ukrainaga eeltingimusteta, kuid Istanbuli kokkulepete alusel ja rindel olevast tegelikkusest lähtuvalt.

"Meil ei ole eeltingimusi. Oleme valmis läbi rääkima ilma eeltingimusteta, kuid selle põhjal, milles leppisime kokku – olen seda juba sada korda öelnud – 2022. aasta läbirääkimistel Istanbulis ja lähtudes tegelikkusest, mis on täna kohapeal kujunenud," ütles Putin neljapäeval aastapressikonverentsil.

Vene sõjalaevastiku baasi lähedal Murmanskis toimusid plahvatused

Venemaa Põhjalaevastiku peabaasi lähedal Murmanski oblastis toimus kolmapäeva õhtul kaks võimast plahvatust.

Murmanski ja sündmuskohast 12 kilomeetri kaugusel asuva Severomorski elanikud kirjutasid kolmapäeva õhtul sotsiaalvõrgustikes kahest võimsast plahvatusest, mille lööklainet tundsid inimesed mitmekümne kilomeetri kaugusel. Üks plahvatustest jäi videole, mille järgi otsustades võis plahvatus toimuda ühes paljudest sõjaväeobjektidest Severomorskis asuva Venemaa Põhjalaevastiku peamise mereväebaasi piirkonnas või ühel kahest sõjaväelennuväljast, kirjutas uudistekanal Agentstvo sotsiaalmeediavõrgustikus Telegram.

Sotsiaalvõrgustikes levitatud sõnumite põhjal otsustades salvestati plahvatused kella 17.30 paiku. Severomorski, Murmanski ja nende vahel asuva Safonovo linna elanikud kirjutasid, et tundsid lööklainet.

"Tundsin Inženernajal (tänav Severomorski kesklinnas – Agentstvo) pärast teist [plahvatust] lainet," kirjutas üks Severomorski elanik. "Zoja Kosmodemjanskaja [tänaval] maja värises kaks korda," ütles Murmanski lõunaserva elanik, peaaegu 20 kilomeetri kaugusel Severomorskist.

Поблизу бази Північного флоту РФ у Мурманську пролунали вибухи pic.twitter.com/IwK6b9wXt6 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 19, 2024

Mõned elanikud pakkusid kommentaarides, et plahvatused võivad olla seotud ühe ettevõtte poolt kolmapäeva õhtuks välja kuulutatud lõhkamistöödega ühes karjääris. Ametlikult tühistati need aga juba eelmisel päeval.

Norras tegutsev väljaanne The Barents Observer märkis oma teates, et video tegemise paigast 13 kilomeetri kaugusel asub Severomorsk-1 sõjaväelennuväli, kus baseeruvad hävitajad, pommitajad ja helikopterite Ka-27 eskadrill. 11 kilomeetri kaugusel asub avatud relvaladu ning Severomorsk-1-st loodes on mitu mobiilsete õhutõrjerakettide ja elektroonilise sõja antennidega rajatist. Lisaks asub Severomorski ja Murmanski vahel suletud sõjaväelennuväli "Severomorsk-2", mida hakati taastama 2024. aasta alguses.

Video järgi otsustades näeb plahvatus välja nagu suure hulga laskemoona plahvatus, kommenteeris Barents Observer.

Ukraina desinformatsiooni-vastases keskuse dirketor Andri Kovalenko ütles väljaandele Ukrainska Pravda, et Murmanski baas võimaldab Venemaal kontrollida Arktika mereteid ja tagab juurdepääsu Põhja-Jäämerele. Seal baseeruvad nii tavalised sõjalaevad kui ka tuumaallveelaevad.

"Murmanskis asuvad juhtimiskeskused, laskemoonalaod, remondidokid ja laevastiku juhtimiskeskused. See on ka rakettide katsetamise piirkond, nii näiteks testitakse seal rakette Tsirkon. Murmanski ja Ukraina vahemaa on ligikaudu 2000 kilomeetrit," märkis Kovalenko.

Vene Põhjalaevastiku laevad kannavad ka rakette Kalibr, mida Venemaa on sõja ajal Ukraina pihta tulistanud. Venemaa Põhjalaevastik seisab Arktika piirkonnas vastamisi NATO vägedega.

Ukrainska Pravda märkis ka, et kolmapäeval, 18. detsembril põrkasid Murmanski oblastis kokku kaubarong ja kahekorruseline reisirong, mille tagajärjel sõitis rööbastelt maha seitse vagunit, täpsemalt kolm reisi- ja neli kaubavagunit.