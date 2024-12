Soomel on valminud kaitsestrateegia aastani 2030.

Kaitseminister Antti Häkkänen ütles seda tutvustades, et julgeolekuolukord on tõsine ja kiiret paranemist ei ole loota. Kesksel kohal on maaväe arendamine ja rahvusvaheline koostöö.

Kai Vare