Venemaa keelab koolihariduse vene keele oskuseta lastele

Seaduse kohaselt lubatakse välisriigi kodanikke õppima üldhariduskoolidesse alg-, põhi- või keskhariduse omandamiseks, kui nad esitavad dokumendi, mis kinnitab nende viibimise seaduslikkust Vene Föderatsiooni territooriumil ning vene keele oskuse kontrolli edukat läbimist tõendava tunnistuse.

Tasuta testimise korra ning hindamise metoodika ja eksami läbimiseks vajaliku miinimumtaseme kehtestab Vene haridusministeerium, ütleb seadus.

"Isikud, kes ei ole sooritanud alg-, põhi- ja keskhariduse õppekavade omandamiseks piisavat vene keele oskuse taset tõestavat testi, ei lubata nende programmide õppesse," öeldakse seaduse seletuskirjas.

Vene parlamendi alamkoja, riigiduuma esimees Vjatšeslav Volodin on varem algatust kommenteerides öelnud, et siseministeeriumi ja haridusministeeriumi andmetel õppis eelmisel õppeaastal Venemaa koolides käinud 18 miljoni lapse hulgas ka üle 200 000 migrantide lapse, kellel on õpetajate sõnul sageli raskusi õppekava omandamisega ning suhtlemisel koolikaaslaste ja õpetajatega.

Seadus hakkab kehtima 2025. aasta 1. aprillil.