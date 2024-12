Kaitseministeerium leidis Tallinnas asuvale büroohoonele taas ostja

Pärast eelmise enampakkumise nurjumist leidis kaitseministeerium uue ostja Tallinnas Narva maantee 8 asuvale büroohoonele, kus on tegutsenud kaitseressursside amet ja reservohvitseride kogu. Ostjaks on Siamco Invest, kuid ettevõtte plaanid hoonega ei ole veel lõplikult paika pandud.

Plaan hoone maha müüa sündis juba eelmise aasta jaanuaris, kuna maja seisis tühjana ja seda polnud kaitseministeeriumil enam tarvis. Esimene enampakkumine nurjus mullu suvel vähese huvi tõttu ning luhta läks ka selle aasta alguses korraldatud teine katse hoonele ostja leida.

Ehkki tänavu suvel, mil toimus 700 000 euro suuruse alghinnaga enampakkumine, võitis sellele 1,145 miljonit eurot pakkunud Appsy OÜ, ei õnnestunud toona müügilepinguni jõuda ning hoone pandi uuesti oksjonile.

3. detsembril toimunud enampakkumisel, mis oli järjekorras juba neljas, oli alghind 800 000 eurot ning sinna registreerus kokku kaheksa ettevõtet. Kuus neist tegid vähemalt ühe pakkumise.

Võitjaks osutus osaühing Siamco Invest, kelle pakutud hind oli 1,285 miljonit eurot. 2021. aastal asutatud ettevõte kuulub Igor Bermanile ja Mark Bermanile, kes ei soovi oma plaane hoonega esialgu avada.

"Me ei ole veel omanikeks saanud, see on pikk projekt," ütles Mark Berman ERR-ile ja lisas, et võimalusi on erinevaid, aga midagi kindlat praegu veel paigas pole.

Kaitseministeeriumil on plaanis enampakkumise võitjaga müügileping sõlmida hiljemalt tuleva aasta 14. veebruaril.

Praegu seisab Narva maantee 8 hoone tühjalt, kuid viimati tegutses seal väejuhatuse raamatupidamiskeskus. 1956. aastal ehitatud viiekorruselise hoone üldpind on 855 ruutmeetrit.