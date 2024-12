ERR Brüsselis: EL-i juhtide sõnul on vara rääkida Euroopa sõduritest Ukrainas

Ukraina toetab mõtet, et kestvat rahu Ukrainas aitaksid tagada Euroopa sõdurid. Euroopa Liidu riigijuhid ütlevad aga, et sellest on veel liiga vara rääkida.

Olukorras, kus Ukrainale NATO kutse andmine venib, on hakatud arutama, mida muud saaks teha, et Ukrainas oleks võimalik sõlmida kestev rahu. Kuigi Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutab, et ainuke tõeline julgeoleku garantii oleks NATO-liikmesus, on ta toetust avaldanud ka Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni mõttele saata Ukrainasse Euroopa rahuvalvurid. Suurt toetust sellele siiski pole.

"Pole olnud arutelu sõdurite saatmisest või muust sellisest. See ei ole praegu teema, kui ma võin nii öelda. Oleks viga seda praegu põhjalikumalt arutada," ütles Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz.

Isegi Ukrainat muidu jõuliselt toetavad riigid ei taha öelda, et nad oleks valmis Ukraina soovil rahuvalvurid saatma.

"Ei, sest praegu on liiga vara rääkida sellest, milliseid julgeolekugarantiisid on vaja, kui tehakse otsus läbirääkimisi pidada. Enne kui isegi tähele paneme, räägime jälle rahust ja läbirääkimistest ning anname kohe eelise Venemaale," lausus Hollandi peaminister Dick Schoof.

Venemaa ei tohiks ette teada, mida võib Euroopa teha, on tihti põhjendus. Samas osa liikmesriike siiski välistab oma sõdurite saatmise kindlalt.

"Me ei näe võimalust saata Hispaania sõdurid Ukraina pinnale. Me ei näe seda võimalust," ütles Hispaania peaminister Pedro Sanhzes.

Ootuspäraselt on sellele ideele tuliselt vastu ka Ungari ja Slovakkia

"Slovakkia sõduri jalg, sellel ajal kui ma olen peaminister, ei astu Ukraina pinnale, et osaleda sõjalises operatsioonis, mis toimub Ukraina pinnal ükskõik mis rollis," lausus Slovakkia peaminister Robert Fico.

Kuid ka Eesti ei rutta rahuvalvurite mõtet arutama – see viiks tähelepanu NATO kutselt kõrvale.

"Täna ei ole rahuvalvureid veel keegi palunud. Kõige kindlam garantii on loomulikult NATO liikmelisus, alustades NATO liikme kutsest," lausus Eesti peaminister Kristen Michal.