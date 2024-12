Keskkonnaagentuuri ilmaäpis on nüüd näha uue ilmaradari andmed

Reedest on keskkonnaagentuuri kodulehel ja ilmaäpis ILM+ avaldatud radaripildid ja -andmed, kuhu on kaasatud radariandmed uuelt Harku ilmaradarilt.

Harku ilmaradari uuendamine algas septembris. Metallsõrestiku otsas hakkab silma kaitsekuppel, kuid radar asub selle sees. Uue radari torn on 36 meetrit ehk 16 meetrit kõrgem kui eelmine.

"Uus radar on tundlikum sademete signaalidele. Alles tekkivad sajupilved juba annavad signaali, mis on väga hea varakult teada sünoptikutele, kes andmete alusel teeb oma järeldused, kas on vaja korrigeerida prognoosi või väljastada hoiatus ühe või teise ilmanähtuse kohta," lausus keskkonnaagentuuri meteoroloog Svetlana Pudova.

Radar näitab ka sademete intensiivsust – mida eredam värv, seda tugevam sadu. Kaardil on näha ka pilvede liikumise prognoos ajas, mis uueneb iga viie minuti järel. Paldiskis asuv tuulepark mõjutab ka ilmaradarit.

"Mõju on. Ja me peame sellega arvestama. Teatud määral me võime selle elimineerida. Aga see on natuke ka ohtlik – me võime liigselt midagi ära võtta," ütles Pudova.

Kaardile ilmuvad kiired, mis ei näita pilvi, vaid on tegelikult tuulikute tekitatud häiring.

Reedest alates on uue ilmaradari andmed keskkonnaagentuuri kodulehel ja ilmaäpis ILM+ juba näha. Rahvale meeldib liikuv ilmapilt – rakendusel on 80 000 jälgijat.