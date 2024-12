Laupäeval sajab nii lund, lörtsi kui vihma

Öö vastu laupäeva algab Eestis mitmel pool lume ja lörtsiga, rannikul ka vihmaga, mõnel pool tuiskab ja liiklusolud on keerulised, pärast südaööd läheb selgemaks. Puhub loode- ja läänetuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 ja +1 kraadi vahel, saarte rannikul on sooja kuni 3 kraadi.

Hommik on mandril sajuta, saartele lähenevad merelt vihma- ja lörtsipilved. Puhub edelatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kraadist sisemaal +3 kraadini saarte rannikul. Teedel on suur libeduseoht.

Päeval levib lume- ja lörtsisadu üle maa ida suunas, mandril tuiskab, Lääne-Eestis sajab ka vihma, pärastlõunal läheb sadu kõikjal üle vihmaks. On jäidet ja teeolud on keerulised. Edela- ja lõunatuul tugevneb iiliti 17, saartel ja Liivi lahe ümbruses kuni 25 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +1 kuni +6 kraadini.

Pühapäeval sajab aeg-ajalt vihma, öösel ja õhtul sekka lörtsi. Õhutemperatuur on 0 ja +5 kraadi vahel.

Pühadenädala esimeses pooles jääb tuul rahulikumaks. Õhk läheb veidi külmemaks ning vihmasabinate vahel näeb rohkem lörtsihelbeid, idas tuleb aeg-ajalt ka veidi lund.