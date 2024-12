Meedia: Magdeburgi jõuluturu rünnakus hukkunute arv tõusis neljani

Politsei teatas, et arreteeris kahtlustatavana 50-aastase Saudi Araabiast pärit mehe, kes on Saksamaal elanud peaaegu 20 aastat. Politsei mehe nime ei avaldanud ega olnud kohe kättesaadav ka selleks, et kommenteerida väidetavat hukkunute arvu kasvu.

Ajakiri Der Spiegel väitis, et vahistatu on väljendanud sümpaatiat paremäärmusliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) vastu, ütlemata, kust info pärineb. Mees töötas lähedalasuvas linnas arstina, teatasid kohalikud ametnikud. Politsei otsis tema kodu öösel läbi.

Saudi Araabia allikas ütles Reutersile, et Saudi võimud olid oma Saksa kolleege hoiatanud ründaja eest pärast seda, kui too postitas oma isiklikule kontole sotsiaalmeediakeskkonnas X äärmuslikke seisukohti, mis ohustasid rahu ja julgeolekut.

Saksamaa siseluureagentuur ei olnud kohe kommenteerimiseks kättesaadav.

Rünnak toimus ajal, kuid 23. veebruaril toimuvateks erakorralisteks valimisteks valmistuvas riigis on teravnenud debatid migratsiooni ja julgeoleku üle.

Praegu paremtsentristliku partei Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) järel teisel kohal olev AfD on kutsunud immigratsiooni peatama.

AfD kantslerikandidaat Alice Weidel mõistis rünnaku hukka ja ütles X-is tehtud postituses: "Pildid Magdeburgist on šokeerivad! Minu mõtted on leinatute ja vigastatutega. Millal see hullus läbi saab?"