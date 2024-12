Itaalia kohus mõistis Salvini migrantide vabaduse võtmise süüdistuses õigeks

Salvini on olnud Sitsiilias Palermos kohtu all alates 2021. aasta oktoobrist süüdistatuna 2019. aastal siseministri ametikoha kuritarvitamises 147 migrandi merel kinnipidamiseks, kuna ta keeldus neid maale laskmast Open Armsi laevalt, kus sanitaartingimused olid väga halvad.

Laev jäi Salvini otsuse tõttu 19 päevaks merele, enne kui sellel lubati kohtumääruse alusel silduda.

Reedel mõistus Itaalia kohus Salvini õigeks.

"Ma olen õnnelik," ütles Salvini pärast õigeksmõistvat otsust. "Pärast kolme aastat on [paremäärmuslik partei] Liiga võitnud, võitis Itaalia. Isamaa kaitsmine pole kuritegu, vaid õigus. Jätkan veelgi sihikindlamalt kui varem."

Itaalia peaminister, Salvini koalitsioonikaaslane Giorgia Meloni kiitis otsust.

"Matteo Salvini õigeksmõistmine on suurepärane uudis," kirjutas Meloni reede õhtul. "Jätkame koos visa ja sihikindlat võitlust illegaalse immigratsiooni ja inimkaubandusega ning kaitseme riiklikku suveräänsust. Hurraa!"

Samuti avaldas otsusele toetust Ungari peaminister Viktor Orban. "Õiglus on võitnud, braavo Matteo Salvini, järjekordne võit Euroopa Patriootidele," kirjutas Orban.

Septembris taotles prokurör Salvinile kuueaastast vanglakaristust ning enam kui miljoni euro suurust kahjuhüvitist. Teda süüdistati inimestelt vabaduse võtmises ja ametiseisundi kuritarvitamises.

Salvini ütles kohtuprotsessi vältel, et "kaitses lihtsalt riigi piire", takistades migrantidel Itaalia pinnale tulekut, ja et ta tegi "seda, mida itaallased olid tal palunud: kaitsta riiki".

Parempoolne peaminister Meloni ja teised valitsuse liikmed on viimastel kuudel Salvinile pidevat toetust avaldanud.

"On uskumatu, et Itaalia Vabariigi ministrit ähvardab kuueaastane vanglakaristus selle eest, et ta tegi oma tööd riigipiiride kaitsmisel, nagu nõuab kodanikelt saadud mandaat," kirjutas Meloni 14. septembril, kui prokurör taotles Salvinile kuueaastast vangistust.

Pärast Meloni kommentaare kritiseeris opositsiooniliider Elly Schlein teda käimasoleva kohtuprotsessi kommenteerimise eest. "Ma leian, et peaminister Giorgia Meloni sekkumine on väga kohatu," ütles ta. "Arvame, et täidesaatev võim ja kohtuvõim on lahus ja autonoomsed. Seetõttu eeldaks institutsiooniline austus mitte kommenteerida kohtuprotsesse."

Euroopa Parlamendis poseerisid neljapäeval paremäärmusliku fraktsiooni Euroopa Patrioodid liikmed, sealhulgas Ungari peaminister Orban ja Hispaania Vox partei liider Santiago Abascal pildil, kus hoiavad T-särki, millel on kujutatud Salvini nägu ja peal sõnum "süüdi Itaalia kaitsmises". Ka EKRE esimees Martin Helme avaldas pildil Salvinile toetust.

We kicked the day off with the @PatriotsEU. Justice for @matteosalvinimi!

Enne kohtuotsust avaldas ka tehomiljardär Elon Musk Salvinile toetust.

"Hullumeelne, et Salvini üle Itaalia kaitsmise eest kohut mõistetakse," kirjutas Musk neljapäeval. "Sa tegid õiget asja."