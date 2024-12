Palestiina rühmituste sõnul on Gaza relvarahu lähemal kui kunagi varem

Gaza sektorit valitsev islamistlik terrorirühmitus Hamas ja veel kaks Palestiina rühmitust teatasid laupäeval, et Gaza relvarahulepe Iisraeliga on lähemal kui kunagi varem, kuid eeldusel, et Iisrael ei kehtesta uusi tingimusi.

"Võimalus jõuda kokkuleppele (rahu ja vangide vahetamise lepingus) on lähemal kui kunagi varem, eeldusel, et vaenlane lõpetab uute tingimuste kehtestamise," ütlesid Hamas, Islamidžihaad ja Palestiina Vabastamise Rahvarinne haruldases ühisavalduses pärast reedeseid läbirääkimisi Kairos.

Eelmisel nädalal toimusid Dohas Katari, Egiptuse ja USA vahendusel kaudsed läbirääkimised Iisraeli ja Hamasi vahel.

Üks Hamasi juhte ütles laupäeval AFP-le, et kõnelustel on viimastel päevadel tehtud "märkimisväärseid ja olulisi edusamme".

"Enamikus relvarahu ja vangide vahetamise küsimustega seotud punktides on kokku lepitud," märkis ta. "Mõned lahendamata punktid on jäänud, kuid need ei takista protsessi. Leping võidakse sõlmida veel enne aasta lõppu, eeldusel, et seda ei takista (Iisraeli peaminister Benjamin) Netanyahu uued tingimused."