Ukraina ründas uuesti Orjoli oblastis asuvat naftabaasi

"Praegu on Orjoli oblast vaenlase droonide massiivse rünnaku all, mille tagajärjel puhkes taas tulekahju Orjoli rajooni Stalnoi Koni külas asuvas kütusetaristu rajatises," kirjutas oblasti kuberner Andrei Klõtškov pühapäeval sotsiaalmeediavõrgustikus Telegram.

Öösel kella 00.30 paiku teatati linnas mitmest plahvatusest, vahendasid kohalikud ja Ukraina meediakanalid. Sotsiaalmeediasse postitatud ja kohalike elanike filmitud videotes on näha suuri plahvatusi, mis valgustavad linna öist taevast. Tekitatud kahju suurus ei olnud kohe selge.

Klõtškov väitis, et rünnaku põhjustatud inimohvritest ega vigastatutest ei ole teatatud.

Rünnak toimus vaid nädal pärast seda, kui Ukraina droonid tabasid sama naftabaasi, põhjustades seal suure tulekahju, mis põles väidetavalt veel mitu päeva pärast rünnakut.

Ukraina peastaap kinnitas siis, et rünnak oli suunatud suurele naftaterminalile Orjoli eeslinnas Stalnõi Konis, umbes 165 kilomeetri kaugusel Ukraina-Vene piirist. Peastaabi väitel on tegemist ühe suurima naftaterminaliga, mis on osa Vene armeed varustavast sõjatööstuskompleksist.

Viimase aasta jooksul on Ukraina väed alustanud droonirünnakuid, mille eesmärk on kahjustada Moskva sõjategevuse jätkamiseks üliolulist Venemaa naftatööstust, aga ka sõjalisi objekte.

Venemaa täiemahulise sissetungi jätkudes on Ukraina jätkanud ka Venemaa sihtmärkide ründamist piki Venemaa-Ukraina piiri, et tekitada kahju riigi sõjalisele tarneahelale.

Laupäeval tabasid Ukraina droonid Venemaa Kaasani linna, mis asub Venemaa-Ukraina piirist rohkem kui 1000 kilomeetri kaugusel. Droonid tabasid mitut hoonet ja peatasid kohaliku lennujaama tegevuse.