"AK. Nädal": kuidas jää ja libedaga tänaval püsti jääda?

Talviselt lumise jõuluidülli asemel on väljas vaheldumisi lörts, jää, sula ja libedus. Loodus ja linnapilt näitavad halli 50 varjundit.

Kes vähekenegi on pidanud sel nädalal jala kõndima, teab, et püsti püsimiseks peab olema tõeliselt osav. Kuidas jää peal liikuda nii, et mitte kukkuda?

"Kõige tähtsam – ära eelda midagi. Ära eelda, et on libe või ei ole libe. Kui sa astud välja trepikojast, või bussist, siis kõigepealt katsu jalgadega, hoia põlved nõtked – see on kõige tähtsam, et sul on põlved elastsed – ja vaikselt jalgadega libistad ja saad aru, kas on üldse maa libe või ei ole," ütles pilatese treener Britt Normet.

"On ülioluline, et sa vaikselt liigud, libistades, sest kui on näha, et on lausjää, siis ei ole midagi astuda. Siin tuleb ettevaatlikult minna," lisas ta.

Hea nõuanne, mis meelde jätta, on – liigu nagu pingviin.

"Pingviinid on tublid selle poolest, et nendel on raskuskese ees ja kui sul on põlved nõtked, siis sul ongi lihtsam tasakaalu hoida. Sest põhiline, kuhu kukutakse, ongi selili, ja kui sa kõnnid sirgete jalgadega ja raskusekese on taga, puusad vajuvad ette, siis kui üks jalg vääratab, polegi kuhugi toetada. On raskuskese ees, jalg vääratab, siis ma saan vajuda teise jala peale," lausus Normet.

Kas saab ennast ka treenida paremini jääl püsti püsima?

"Kui on torso ehk vööpiirkonna lihased tugevad, siis need hoiavad raskuskeskme gravitatsioonist ülespoole ja siis sul ongi palju lihtsam oma jalgadega all mängida. Tasub juba eos harjutada kas või toas sussidega seda asendit, ja täitsa ilma naljata;" lausus Normet.

Lisaks kõhulihastele ja õigele kehahoiakule aitavad jää peal püsti püsida naelte- ja nagadega libedatallad.

"See on hea lihtne abimees, kasutatakse väga palju ja esmase vajaduse katab kindlasti ära, nii looduses kui ka tänaval liikujal," ütles Matkaspordi kaupluse juhataja Jana Põldver.

Kuid nagad pole paljudes siseruumides lubatud.

"Ühelegi turvamehele see kindlasti märkamata ei jää, see klõbistamine. Aga on olemas ka naastukatted, kummitallad, mida saab alla panna, kui keskusesse tulla. See on natuke tülikam ettevõtmine, aga ütleme nii, et kui peab tulema, siis saab alla panna," lausus Põldver.

Kel vaja kiiremaid liigutusi teha, saab suurema investeeringu korral soetada jalanõud, kus naastud juba all.

"Nendega on oluliselt stabiilsem. Need ongi selleks loodud, et te püsiksite igas olukorras püsti ja tald ongi arvestatud vastavalt sellele, kas te jooksete, kas te kõnnite. Ehk ükskõik , mis te teete, te jääte enamasti ikka püsti," lausus Põldver.

Kes kõigele vaatamata siiski maapinna jalge alt kaotab, pidage meeles, et kui kukute, siis kõige olulisem on kaitsta oma pead. Ja kui näete kuskil askeldamas kojameest, soovige talle töökaid jõule!