Rootsi kritiseeris Hiina keeldu lubada prokurör Yi Peng 3 pardale

Kaubalaev Yi Peng 3 lahkus laupäeval rahvusvahelistest vetest Taani ja Rootsi vahelises Kattegati väinas ning võttis väidetavalt suuna Egiptusesse pärast seda, kui Hiina uurijad neljapäeval laevale astusid, teatas Financial Times (FT). Hiina meeskond oli lubanud vaatlejatena laevale ka Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani esindajad, kuid Stockholmi teatel ei antud luba Rootsi prokuröri Henrik Södermani pardaletulekuks.

"See on midagi, mida valitsus tõsiselt võtab. On tähelepanuväärne, et laev lahkub ilma, et prokurörile oleks antud võimalust alust kontrollida ja meeskonda Rootsi kriminaaljuurdluse raames üle kuulata," ütles välisminister Maria Malmer Stenergard Financial Timesile antud kommentaaris.

Rootsi valitsus avaldas Hiina võimudele survet, et puistlastilaev liiguks rahvusvahelistest vetest Rootsi territoriaalvetesse, et võimaldada novembris toimunud Rootsi-Leedu ja Soome-Saksa andmekaablite katkemise igakülgset uurimist.

Uurimisega seotud inimeste sõnul näitas neljapäeval toimunud laeva külastamine, et on vähe kahtlust Yi Peng 3 seotusest juhtumiga.

"Hiina soovimatus teha koostööd Läänemere merealuste intsidentide uurimisel ei saa luua pretsedenti Euroopas ega mujal," ütles Leedu välisminister Kęstutis Budrys.

Hiina välisministeerium ei vastanud pühapäeval kommentaaritaotlusele kohe.

Yi Peng 3 kuulub ettevõttele Ningbo Yipeng Shipping, mis omab lisaks veel ainult ühte teist laeva ja see asub Ida-Hiina sadamalinna Ningbo lähedal. Ningbo Yipeng esindaja ütles novembris FT-le, et "[Hiina] valitsus on palunud ettevõttel uurimisega koostööd teha", kuid ei vastanud täiendavatele küsimustele.

Riikide vahel on eriarvamused kaablite lõhkumise motiivide üle. Mõned uurimisele lähedalseisvad inimesed ütlesid, et nende arvates võis Yi Peng 3 oma ankrut mööda Läänemere põhja lohistada kehva meresõiduoskuse tõttu. Teiste valitsuste esindajad on aga eraviisiliselt öelnud FT-le, et kahtlustavad kahjude tekitamise taga olevat Venemaad, mis võis laeva meeskonnale selle eest raha maksta.

Kahe kaabli kahjustamine tänavu novembris oli 13 kuu jooksul juba teine ​​kord, kui Hiina laev lõhkus Läänemerel infrastruktuuri.

Hiina konteinerlaev Newnew Polar Bear kahjustas 2023. aasta oktoobris gaasitoru, lohistades tormi ajal oma ankrut piki Läänemere põhja märkimisväärse vahemaa. Siis reageerisid rannikuriikide ametivõimud intsidendile aeglaselt, lubades laeval peatumata piirkonnast lahkuda, mida nad Yi Peng 3 puhul tahtsid ära hoida.

Põhja- ja Baltimaade ametnikud suhtuvad skeptiliselt sellesse, et sama asi võib juhtuda kaks korda järjest. "Hiinlased peavad olema tõeliselt kohutavad kaptenid, kui see tahtmatult juhtub," ütles ühe Balti riigi minister Financial Timesile.