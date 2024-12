Times: Iraan kaalub Hezbollah' varustamiseks õhusilla loomist

Ajalehe The Times teatel kaalub Iraan relvade smugeldamist Liibanoni, kuna hiljuti varises kokku Assadi dünastia ning Iraani mõjuvõim Süürias väheneb

Varem kasutas Iraan relvade tarnimiseks Süürias asuvaid maismaamarsruute. Nüüd võib Iraan muuta Beiruti uueks logistikakeskuseks, ütles üks asjaga kursis olev inimene ajalehele The Times.

Selline õhusild tooks kaasa Iisraeli ja Liibanoni vahel sõlmitud relvarahulepingu rikkumise. Seetõttu võib Iisrael lähiajal taas alustada sõjalist tegevust Hezbollah' vastu. Ka lääneriigid muretsevad, et Iraan üritab nüüd muuta Beiruti lennujaama oma uueks logistikakeskuseks.

Iraani ja tema toetatud rühmitusi on viimasel ajal tabanud mitu valusat lööki korraga. Piirkondlike allikate sõnul üritab Iraan siiski oma allesjäänud liitlaste toetamist jätkata. Nende hulgas on Iraagis tegutsevad šiiitide rühmitused, Jeemenis tegutsevad huthi mässulised, Palestiina mässulised rühmitused ja Hezbollah.

Õhusild Beirutiga poleks aga ainus võimalik varustusliin, mida Iraan saaks kasutada Hezbollah' toetamiseks. Laual on veel maismaamarsruudi variant, mis kulgeks läbi Iraani, Jordaania ja Jordani jõe Läänekalda.

Mitmed analüütikud samas leiavad, et õhusilla loomine oleks nõrgenenud Hezbollah' ja Iraani jaoks liiga riskantne samm. Iisrael on lubanud anda ka karmi vastuse, kui Hezbollah peaks rikkuma relvarahu.

"Kuigi Hezbollah'l on endiselt olemas juurdepääs õhule ja merele, piiravad tema liikumist relvarahulepingus olevad tingimused," ütles Londoni Chatham House'i Lähis-Ida ekspert Lina Khatib.

Süüriat kontrolliv Hayat Tahrir al-Sham (HTS) on aga teatanud, et austab Liibanoni suveräänsust.

Iisrael ise on Assadi režiimi langemise järel viinud läbi ka sadu õhulööke Süüria sõjaväe sihtmärkidele. Iisraeli maaväed on võtnud oma kontrolli alla mitmed olulised strateegilised piirkonnad. Iisraeli eesmärk on nii tagada riigi julgeolek Assadi langemise järgse segaduse ajal.