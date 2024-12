Bratislavas toimus meeleavaldus Fico Kremlis käigu vastu

Moskvas üllatusvisiidil käinud Fico sõnul läks ta sinna eeskätt tagamaks Vene gaasi edasisi tarneid Slovakkiasse. Ukraina kavatseb gaasitransiidi tulevast aastast lõpetada, aga ka Venemaa gaasimonopol Gazprom pole selle jätkamisest huvitatud. Slovakkia on Vene gaasist täielikult sõltuv, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul aitab Euroopa Liitu ja NATO-sse kuuluva Slovakkia juht oma tegevusega otseselt Venemaad. Samal seisukohal on ka Tšehhi Vabariigi president Petr Pavel.

"Kui kes tahes Euroopa poliitik hakkab ise Venemaaga asju ajama, teeb ta kahju Euroopa ühtsusele. Sellest pole kindlasti kellelegi kasu, sest kui me tegutseme koos, suudame konkurentsis Venemaaga edu saavutada. Kui Venemaa meid lõhestab, siis vastupidi, on Venemaal suured võimalused edukas olla. Just nii tuleb seda asja näha," ütles Pavel.

Kas Fico visiit tema jaoks ka mingeid positiivseid tulemusi kaasa tõi, pole teada. Nii Kreml kui ka Slovakkia valitsus on ses osas väga kidakeelsed. Küll õnnestus Ficol tänavaile tuua see vägagi suur osa Slovakkia ühiskonnast, kes temaga rahul pole ja kes algusest peale pole tahtnud teda peaministritoolil näha,

"Mulle ei meeldi, et meie peaminister räägib süütute inimeste mõrtsukaga. Ma ei saa sellest aru, see on kohutav. Hoopis täiesti muude asjadega tuleks siin tegeleda, nagu kokku variseva haridus- ja tervishoiusüsteemiga, mitte suruda kätt kellegagi, kes on korda saatnud selliseid õudseid kuritegusid nagu Putin," ütles meelavaldusel osalenud üliõpilane Jasmina.

Protesti avaldas ka kunstnik Eva. "Ma pole nõus sellega, mis Slovakkias toimub. Me kuulume Euroopa Liitu, oleme Euroopa Liidus, oleme NATO-s ja mida Fico korda saatis, on tegelikult riigireetmine. Ta kuulub kuhugi mujale, jäägugi oma Moskvasse," ütles ta.

Protestijate sõnul on nende asi tagada, et peaministri halb maine ei laieneks kogu riigile.