Mustamäe linnaosa vanem näeb ERJK märgukirja Keskerakonna poliitilise kiusuna

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) leiab, et Tallinna Mustamäe linnaosa vanem Marja-Liisa Veiser on kasutanud linnaosa Facebooki lehte isikureklaamiks. Isamaasse kuuluv Veiser näeb pöördumist ERJK poole Keskerakonna poliitilise kiusuna.

Detsembri keskel pöördus ERJK poole endine Tallinna kesklinna linnaosavanem Monika Haukanõmm (KE), kes palus komisjonilt hinnangut, kas Veiseri (I) pilte sisaldavaid postitusi Mustamäe linnaosa Facebooki leheküljel võib pidada varjatud poliitiliseks reklaamiks. Tema sõnul esines linnaosavanema pilt ühe kuu jooksul 51 postituse ja kolme videoloo juures.

Haukanõmm palus oma kirjas ERJK hinnangut, kas linnaosa valitsuse ametlikule sotsiaalmeedialehele tehtavad postitused peavad olema koos poliitiku illustreeriva pildiga või saab elanikele olulise info edasi anda ka ilma.

ERJK nõustus, et Tallinna linna ametlikud sotsiaalmeediakanalid on linna puudutavate teemade vahendamiseks ning Tallinna linna kehtestatud linnameedia hea tava järgi lähtub linn põhimõttest, et avaldatavad tekstid, videod ja fotod ei tohi sisaldada otsest või varjatud poliitilist propagandat ja isikupropagandat.

Seega leidis komisjon, et Veiseri tähelepanu tuleks juhtida asjaolule, et avalike vahendite kasutamine poliitiku isikureklaamiks on erakonnaseaduse kohaselt keelatud ning sel puhul rikutakse ka Tallinna enda kehtestatud linnameedia Head Tava. Komisjon otsustas saata Veiserile sel puhul märgukirja.

"Minu perspektiivist paistab see poliitilise kiusuna," nentis Veiser. Ta lisas, et 12. detsembril toimunud linnavolikogu istungil proovis üks Keskerakonna tipp-poliitikutest teda erakonda värvata ning tema hinnangul ajendas tema keeldumine Keskerakonda teda ründama.

Veiser plaanib esitada ERJK märgukirjale oma vastulause, kuna leiab, et komisjon on kujundanud oma seisukohad üksnes Haukanõmme arvamuse põhjal, andmata talle võimalust seisukohti esitada.

Ta leiab, et haldusmenetluse seaduse järgi tuleb enne potentsiaalselt menetlusosalise õigusi kahjustavat toimingut anda talle võimalus enda arvamuse ja vastuväidete esitamiseks ning ERJK seda ei teinud. "Teiseks on esitatud märgukiri põhjendamata ning põhineb oletustel. Ühtegi väidetavat rikkumist ei ole kirjeldatud ega ka õiguslikult põhistatud," leiab Veiser.

Linnaosa vanema hinnangul lähtub Facebooki kontol avaldatud info avalikest huvidest. Tema sõnul pole kajastatud ühegi erakonna poliitilisi vaateid ega seisukohti ning antakse informatsiooni üksnes linnaosa valitsuse igapäevatööd puudutavatel teematel, sealjuures kajastatakse olulisemaid kohtumisi ja sündmusi.

"Kui ERJK leiab, et kõnealusel sotsiaalmeedia kontol ei ole kajastatud linnaosa valitsust või Tallinna linna puudutavaid teemasid, siis palun viidata konkreetsele või konkreetsetele postitustele arvestades kaebuses märgitud perioodi," märkis Veiser.

Veiser sõnas, et märgukirjaga peaks saajale andma ka konkreetsed viited, mille vastu on eksitud, et edaspidi nendest juhistest lähtuda. "ERJK märgukiri põhineb kahjuks vaid kaebuse esitaja emotsioonidel ja subjektiivsel arvamusel," lausus Veiser.

Veiser tõi veel välja, et komisjon on oma märgukirjas märkinud avalike vahendite ebaõiget kasutamist, kuid pole selgitanud, kuidas seda tehtud on. Ühegi postituse jagamiseks tema sõnul rahalisi vahendeid kasutatud ei ole.