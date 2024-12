Iisrael plaanis Hezbollah' piiparirünnakut kümme aastat

Endised Mossadi agendid andsid maske kandes ja moonutatud häälega intervjuu telekanali CBS saatele "60 minutes", kus rääkisid, et plaan piiparirünnakuks sai alguse kümme aastat tagasi, kui muudetud seadmed Hezbollah' liikmele müüdi, vahendas The Times.

Septembris aset leidnud rünnakus hukkus paarkümmend ja sai vigastada mitu tuhat võitlejat.

Ühe intervjueeritava sõnul ostis Hezbollah' liige 16 000 lõhkeainega raadiosaatjat hea hinnaga, mis ei olnud aga liiga madal, et mitte kahtlust äratada. Küsimusele, kellelt Hezbollah' need enda teada ostis, vastas mees: "Meil on uskumatult palju võimalusi luua välisfirmasid, mida ei ole võimalik kuidagi Iisraeliga seostada."

Raadiosaatjaid Hezbollah' siiski igapäevaselt ei kasuta, mistõttu liikus Mossad edasi piiparite peale. Teise intervjueeritud endise agendi sõnul ostis Hezbollah' piiparid enda teada Taiwani ettevõttelt.

Lõhkeainega varustatud piiparid olid tavalisest veidi suuremad ning korduvalt testiti, kui palju on lõhkeainet tarvis, et kõrvalseisjaid mitte vigastada. Samuti katsetati erinevaid helinaid, et leida selline, mille häälele kõige tõenäolisemalt reageeritaks.

Meelitamaks Hezbollah'd kasutama just seda, teistest veidi suuremat piiparit, paigutati reklaamid Youtube'i, mis tutvustasid seda kui teistest vastupidavamat ja energiasäästlikumat mudelit. Intervjueeritud endise Mossadi agendi sõnul kulus Hezbollah' selles veenmiseks kaks nädalat ning käesoleva aasta sügiseks oli kasutuses 5000 piiparit.

Ühe intervjueeritud mehe sõnul oli eesmärk pigem Iisraeli vaenlastele sõnumi saatmine kui Hezbollah' võitlejate tapmine.