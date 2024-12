ERR Brüsselis: üle 200 poekesega jõuluturud pakuvad rõõmu kõigile

Kuigi sooja glögi järjekord on ka Brüsseli jõuluturul kõige pikem ei lase kohalikud jõuluteemast ennast segada. Sealt leiab pea kõike, mida süda ihkab.

"See on selle turu võlu, et siit võib leida kõike erinevatest kultuuridest, nagu sa ütlesid ja see on väga lahe! Ja mis on veel ägedam, on see, et sa saad minna ja maitsta, mida kõigis majakestes pakutakse;" rääkisid Nadege ja Rose.

Valikus on erinevad maiustused ja šokolaadid, leida võib rooge Argentinast või Aasiast, aga ka belglastele tuttavamaid toite, nagu fondüü või tartiflette. Kui kõht saab täis, võib jõuluturult leida ka muud kasulikku.

"Ma müün looduslikke Belgia luisukive. See on kilt, mida kaevandatakse Belgias Ardennides Vielslamis. See on väga-väga peen kivi, millega saab teritada kööginuge, aiandustööriistu, nahatööriistu ja muud," rääkis Maurice Celis.

Inimesed ei käi Brüsseli tänavatel vaid ostlemas. Paljud on tulnud lihtsalt selleks, et nautida vaba hetke sõprade seltsis.

"Plaan on juua glögi ja minna poode vaatama. Me ei usu, et me ostame midagi, aga me naudime turu meeleolu ja õhkkonda," rääkisid Martin ja Marine.

Erinevalt Tallinnast ja Tartust Brüsseli raekoja ees jõuluturgu pole. Keskväljak on õhtuks siiski tihedalt täis pakitud. Oodatakse kohe algavat valgussõud. Mõned ootusärevil turistid on tulnud seda vaatama lausa Prantsusmaalt.

"See on ajalooline linn. Siin on lummavad gooti majad, nagu näha. Ma loodan, et see tuleb võimas sõu," ütles Quentin.

Brüsselile omane vihmane ilm ei peleta inimesi tuppa peitu. Valgeid jõule ei tasu selles linnas loota, aga võluvatesse värvidesse ehitud uhked majad on kas või mõneks hetkeks hea asendus.