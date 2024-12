Venemaa korraldas õhurünnaku kõigile Ukraina linnadele

Oluline 25. detsembril kell 10.00:

- Vene väed püüavad tõenäoliselt hõivata sillapead Dnipro jõe läänekaldal.

Venemaa alustas kolmapäeval suuremahulist õhurünnakut Ukraina vastu

Rünnak oli suunatud linnadele üle kogu riigi.

Kohalike võimude teatel sai enim kannatada Harkivi linna kirdeosa, mis langes ballistiliste rakettide tule alla. Vähemalt kolm tsiviilisikut sai vigastada.

Plahvatustest teatati ka Dnipros, Krementšukis ja Krõvõi Rihis.

Rünnaku ajal kehtestasid mitmed Ukraina linnad erakorralised elektrikatkestused.

Õhujõud teatasid, et Vene strateegilised pommitajad Tu-95 tõusid lendu ning Mustalt merelt lasti välja hulk tiibrakette Kalibr.

Harkivis teatati plahvatuste jadast pärast seda, kui õhujõud hoiatasid linna ballistiliste rakettide ohu eest. Piirkonna kuberner Oleh Sõniehubov ütles, et linna sihtis vähemalt seitse raketirünnakut.

Rünnakud põhjustasid tulekahjusid ja kahjustasid tsiviilinfrastruktuuri, teatas Sõniehubov. Kolm inimest said vigastada ja viidi haiglasse.

Rünnakupaigal jätkavad päästetöötajad tööd ning teavet hukkunute ja kahjude kohta alles uuritakse.

Harkiv on viimase kahe täiemahulise sõja aasta jooksul kannatanud pidevate õhurünnakute all.

Linnapea Ihor Terehhov teatas 24. detsembril, et linn pani esimest korda pärast Venemaa sissetungi üles pühadekaunistused ja -tuled. Dekoratsioonid on Harkivi vankumatuse sümboliks, ütles Terehhov.

Ukraina tähistab kolmandaid sõjaajajõule

"Need on meie kolmandad jõulud sõja ajal. Meie suur Ukraina perekond ei saa seda täielikult tähistada nii, nagu me tahaksime, nii nagu seda tähistama peaks," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski jõulukõnes.

"Kahjuks ei ole me kõik kodus. Kahjuks pole kõigil kodu. Ja traagiliselt ei ole kõik meiega. Vaatamata vaenlase püüdlustele ei ole nad siiski suutnud võtta ega hävitada seda, mis on kõige olulisem – meie süda, valgus meie sees, usk headusesse ja halastusse ning meis igaühes elav inimlikkus," sõnas Zelenski.

"Me pole oma väärtusi kaotanud ja seepärast austame täna kõiki neid, kes andsid oma elu meie kaitsmisel. Palvetame täna kõigi eesliinil olijate eest – et nad tuleksid elusalt tagasi. Kõigi vangistuses viibijate eest – et nad koju tagasi tuleksid. Kõigi nende eest, kes on Venemaa okupatsiooni all. Kõigi nende eest, kes on sunnitud lahkuma. Kõigi nende eest, kes seisavad silmitsi raskustega, kuid pole Ukrainat enda sees kaotanud – ja seetõttu ei kaota Ukraina neid kunagi," lisas Zelenski.

Venemaa üritab hõivata sillapead Dnipro läänekaldal ilmselt Hersoni rünnakuks

Vene väed püüavad tõenäoliselt hõivata sillapead Dnipro jõe läänekaldal või mõnel selle saarel, et viia sinna oma laskemoona, ütles Ukraina sõjaväe Lõuna väejuhatuse pressiesindaja Vladyslav Vološin raadiole Vaba Euroopa.

Detsembri alguses korraldasid Vene väed rünnakuid lõunapiirkonnas, et kinnitada kanda Dnipro jõe delta saartel.

Uuelt tugipunktilt võivad Vene väed tulistada Hersoni ja Dnipro läänekalda rannikuvööndis asuvate Ukraina sõjaväeüksuste pihta, ütles Vološin.

Vene väed korraldavad ametniku sõnul iga päev viis kuni seitse väikeste jalaväerühmade rünnakut selles rindejoone piirkonnas, et teha kindlaks Ukraina kaitse nõrkusi.

Isegi kui informatsioon Venemaa võimalikust pealetungist Hersonile osutub tõeks, saab see Vene vägedele saatuslikuks, ütles Hersoni oblasti sõjaväeadministratsiooni sise- ja infopoliitika osakonna juht Oleksandr Tolokonnikov meediale.

Samal ajal kui sõjaväelased hoiatavad sellise ohu eest, on kohalikud võimud valmis korraldama täiendavaid evakueerimisi linnast ja selle lähiümbrusest, ütles ametnik.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1600 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 779 320 (võrdlus eelmise päevaga +1600);

- tankid 9628 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 19 923 (+8);

- suurtükisüsteemid 21 333 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1256 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1030 (+0);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 329 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 20 908 (+74);

- tiibraketid 2948 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 32 117 (+31);

- eritehnika 3667 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.