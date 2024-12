Vene kohus mõistis USA kodakondse 15 aastaks vangi

Moskva linnakohus saatis Gene Spectori 15 aastaks range režiimiga paranduskolooniasse, võttes arvesse varasemat karistust, mille kohtualune oli juba saanud väidetava altkäemaksu andmise eest, vahendas riiklik uudisteagentuur RIA Novosti.

Kohus avaldas ja foto süüaluse puuris viibivast Spectorist, kes kandis prille ja tumedat jopet.

Venemaa on viimastel aastatel kinni pidanud ja süüdi mõistnud mitmeid Ühendriikide kodanikke ja topeltkodakondseid, kellest osa on vangide vahetamise käigus vabastatud.

Wall Street Journali reporter Evan Gershkovich mõisteti spionaažis süüdi juulis ja vabastati augustis.

Spectori vastu esitatud süüdistuse üksikasju pole avaldatud.

Kohtuprotsess, välja arvatud karistuse määramine, toimus juhtumi salastatuse tõttu suletud uste taga, teatasid uudisteagentuurid.

Spector on sündinud 1972. aastal Leningradis ja ning ta kandis nime Jevgeni Mironovitš, teatas agentuur.

Nüüd on ta USA kodanik, kuid elab Loode-Venemaal Peterburis, on abielus ja tal on lapsed.

Ta peeti kinni 2020. aastal ja järgmisel aastal mõisteti talle altkäemaksu vahendamise eest neli aastat vangistust.

Spectori karistust vähendati hiljem pärast uuesti läbivaatamist kuue kuu võrra. Juhtum puudutas endise asepeaministri Arkadi Dvorkovitši abile võimaldatud luksuspuhkust.

Riikliku uudisteagentuuri TASS andmetel Spector sündis ja kasvas üles Venemaal, enne kui kolis USA-sse, kus sai kodakondsuse.

Ta oli Venemaa Medpolimerpromi kontserni peadirektor.